Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria

Tina Cipollari ha deciso di lasciare Uomini e Donne? Secondo Nuovo Tv la Vamp sarebbe pronta ad abbandonare il programma

Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne. A farlo sapere è il settimanale Nuovo Tv nell’ultimo numero in edicola. A quanto pare la Vamp sarebbe pronta a prendersi una pausa dal programma di Maria De Filippi per dedicarsi di più alla famiglia. E soprattutto ai tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, che devono affrontare la separazione dei genitori, che si sono detti addio dopo un decennio insieme. Tina, stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, vorrebbe dare maggiori attenzioni ai suoi ragazzi in questo momento così difficile. La Cipollari sarebbe dunque pronta a mollare il suo storico posto da opinionista ma anche il ruolo di tronista, che ha ottenuto dopo l’addio al marito Chicco Nalli.

“C’è una voce che circola da giorni. E che sta facendo tremare Mediaset. Tina Cipollari starebbe per lasciare Uomini e Donne. La Vamp avrebbe deciso di portare a termine la sua esperienza come tronista. E poi – da settembre – di prendersi una pausa dallo show. Il motivo? La storica opinionista vorrebbe dedicarsi alla famiglia. Ovvero ai suoi figli Mattias, Francesco e Gianluca. Da quando a dicembre si è separata dal marito Chicco Nalli, lei, già moltre presente, desidera dare maggiore attenzione ai suoi ragazzi”, fa sapere Nuovo Tv.

Maria De Filippi non è felice dell’addio di Tina Cipollari

In attesa di scoprire la decisione definitiva di Tina Cipollari, sembra che Maria De Filippi sia del tutto contraria ad un addio da parte dell’opinionista. Tina ha contribuito in maniera decisiva a far schizzare gli ascolti di Uomini e Donne, soprattutto del Trono Over. Che succederebbe senza la Cipollari?