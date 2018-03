The Voice, tutti pazzi per la drag queen: ecco chi è Francesco Bovino

Chi è Francesco Bovino, il concorrente-drag queen novità di The Voice of Italy 2018

The Voice of Italy 2018 debutta su Rai2 e, tra i vari concorrenti, spunta anche una drag queen. Stiamo parlando di Francesco Bovino, in arte Tekemaya, che giovedì 22 marzo 2018 si è presentato negli studi di Tvoi per interpretare a modo suo il famoso brano “Quizas, Quizas, Quizas”. 41enne di Galatina, Francesco ha lasciato la sua città per approdare in quel di Roma, salvo poi ritornare nella sua terra, la Puglia, tra esibizioni “originali” e performance da alcuni ritenute “en travesti”. E ora alle Blind Audition gli è andata davvero bene. A voltarsi per per ascoltare la sua voce, infatti, sono stati ben due giudici: Al Bano – che appena lo ha visto si è sciolto in un sorriso sorpreso in onda a tutto schermo – e Francesco Renga – che inizialmente si è coperto gli occhi con le mani, anche preoccupandosi di invitare il collega J-Ax a “girarsi”, ma poi anche lui si è fatto prendere dal momento).

Alla fine il concorrente-drag quuen Francesco Bovino ha scelto Al Bano, giudice di…vino di The Voice 2018

Per il resto, proprio J-Ax e la coach-novità delle novità, Cristina Scabbia non si sono voltati per Francesco Bovino, anche se entrambi hanno apprezzato l’esibizione del concorrente-drag queen. Bovino che ha salutato i giudici di The Voice of Italy dicendo “Ciao micioni” e sentendosi rispondere dalla (sola) Scabbia un sentito “Sei meravigliosa“. A questo punto, l’aspirante cantante in TV si è un po’ commosso e, coinvolgendo anche Al Bano e i suoi genitori, ha raccontato la storia della sua famiglia: “Tantissimi anni fa – ha detto il concorrente – i miei nonni (dei commercianti di tessuto) viaggiavano per il Salento e sono finiti per caso a Cellino San Marco“. Genitori che si sono presentati sul palco di Rai2 con in mano una bottiglia di vino del 1973 custodita gelosamente per 45 anni, un gesto per certi versi sorprendente che Al Bano non soltanto ha dimostrato di apprezzare ma che ha anche commentato in questo modo: “Sono le prime bottiglie che ho imbottigliate“, ha detto il cantante. Sul finale un pezzetto di “Nel Sole” cantato dal concorrente-drag insieme allo stesso Albano, che quindi ha scelto di arruolare Francesco nella sua scuderia.