I Migliori Anni non convince: fortuna che ci sono Ranieri e Ventura!

I Migliori Anni è giunto ormai alla sua decima edizione. Il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 è stato uno dei cult degli ultimi anni, tuttavia adesso sta iniziando a stancare un po’ il pubblico come tutte le cose che si ripetono nel tempo. Nello specifico spieghiamo cosa non è stato apprezzato dagli spettatori e quali, invece, sono stati i punti di forza della trasmissione.

Da dieci anni I Migliori Anni fa compagnia agli italiani nostalgici delle epoche passate. Il programma si ripropone difatti di ripercorrere gli ultimi decenni attraverso le canzoni ed i personaggi che li hanno caratterizzati, contestualizzando anche attraverso la rievocazione dei fatti del periodo. Carlo Conti invita in studio diversi ospiti, cercando di riprodurre l’atmosfera che si respirava negli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e primi 2000. Già questo tende un po’ a escludere alcune fasce d’età che non hanno vissuto nei tempi celebrati. I Migliori Anni è difatti una trasmissione fortemente targhettizzata su un pubblico di nostalgici.

Tuttavia, come tutti i programmi che tendono a ripetersi nel corso del tempo, anche questo sta iniziando a perdere parte del suo seguito. Stando ai commenti che si possono leggere sui social, in molti hanno criticato l’eccessiva ripetitività del format. Inoltre il pubblico non sempre apprezza gli ospiti che vengono proposti nel corso delle puntate. Spesso, durante le varie edizioni, si sono rivisti gli stessi personaggi, talvolta si è andato a recuperare artisti datati ma non di particolare fama, in altre occasioni è stata sottolineata la differenza tra la versione che si ricordava e quella attuale (sia per quanto riguarda l’aspetto che la performance canora). Qualcuno, inoltre, ha anche cantato in playback.

Il format, quindi, dovrebbe forse un po’ rinnovarsi per recuperare consensi da parte del pubblico.

I punti forti del programma

Se da un lato ci sono state delle critiche, dall’altro ci sono stati anche dei punti di forza. Tra i tanti ospiti Carlo Conti riesce comunque a portare sul palco dei nomi importanti. In particolare nella puntata andata in onda questa sera, sabato 4 maggio, a spiccare sono stati Massimo Ranieri e Simona Ventura, che si è finalmente mostrata nuovamente in forma dopo la paralisi facciale che aveva avuto.

La presenza di SuperSimo è stata salutata con entusiasmo dal pubblico in studio così come da quello da casa. Sicuramente è stata lei una delle grandi protagoniste di quest’ultima puntata.

Altro protagonista indiscusso è stato Massimo Ranieri, uno dei pochi ad aver ottenuto soltanto consensi. A 73 anni tiene ancora benissimo il palco, così come ha conservato la voce di un tempo. Sul web, difatti, non hanno esitato a sottolineare come sia stato lui a spiccare su tutti gli altri.

Nonostante ormai la trasmissione si ripeta da tanti anni, comunque suscita sempre delle forti emozioni poter rivivere in qualche modo momenti ormai passati. I Migliori Anni fa difatti riaffiorare i ricordi, facendo ritornare un po’ indietro nel tempo e a quando si era più giovani.