Paolo Bonolis: “Il mio erede? Stefano De Martino. Ecco perché”

Oggi, sabato 4 maggio, Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti di Tv Talk insieme a Lilli Gruber, Roberto Inciocchi, Maria Volpe, Gianna Nannini, Letizia Toni e Roberto Bolle. Nel programma di Rai 3, il conduttore ha parlato della sua carriera televisiva e del suo fortunato programma Avanti un Altro, il quale ha assicurato che proseguirà con la sua conduzione per almeno un altro anno. In un’intervista a Il Corriere della Sera, ha però confessato di aver accettato di fare un’altra stagione del quiz game solo per una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato della Mediaset.

Paolo Bonolis e le parole per Stefano De Martino

Da tempo, sembra che Bonolis sia pronto a abbandonare il mondo della televisione, tanto da rivelare che, una volta che i suoi figli raggiungeranno la maggiore età, probabilmente si ritirerà. A tal proposito, uno degli ospiti in studio ha ricordato al conduttore quando, anni fa, Avanti un Altro ha avuto un altro conduttore, ovvero Gerry Scotti. Parlando di quell’esperimento, ha poi domandato al presentatore se sarebbe disposto a cedere nuovamente le redini dello show a un altro collega, magari proprio a Scotti.

Al che, Bonolis ha risposto citando un altro inaspettato e giovane presentatore. “Gerry non credo che abbia piacere, nel senso che ha delle sue trasmissioni che vanno tremendamente bene. Quindi, è giusto che prosegua nella sua traiettoria. Servirebbe qualcuno, qualora lo lasciassi, che avesse la stessa dimensione ludica nel prodotto. Io credo che Stefano De Martino sarebbe molto bravo”, ha detto scatenando la reazione sorpresa di tutti i presenti in studio.

Ricordiamo, tra l’altro, che Stefano De Martino è tra i favoriti per prendere il posto di Amadeus ad Affari Tuoi nella prossima stagione televisiva. E, il game show targato Rai, è stato condotto per anni con un successo straordinario proprio da Paolo Bonolis. Dunque, proprio come predetto dal conduttore stesso, l’ex ballerino potrebbe realmente convertirsi nel suo erede.

Paolo Bonolis parla di un suo ritorno in Rai

Infine, Bonolis ha affrontato la questione di un possibile ritorno in Rai. Tuttavia, anziché rispondere direttamente, il conduttore ha scelto di scherzare ironicamente sull’argomento: “Posso venire a fare Tv Talk tanto Bernardini starà a guardare i lavori in corso”. Insomma, per almeno un altro anno, Paolo sarà sicuramente ancora fisso su Canale 5. In seguito, resta da capire quale sarà la scelta del conduttore: se proseguire con Mediaset, passare alla Rai o concedersi una pausa dal piccolo schermo.