Bonolis, confessioni a Ciao Maschio: confermato il ritiro dalla tv

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Ciao Mascio, programma di interviste condotto da Nunzia di Girolamo in onda in seconda serata nel sabato sera di Rai Uno. Si parte il 13 aprile, con un super ospite, Paolo Bonolis. Nelle anticipazioni diffuse dal medesimo talk show, è emerso che il conduttore romano ha risposto a diverse domande relative al suo nebuloso futuro professionale. Il timoniere di Avanti un altro, in tempi non sospetti e a più riprese, ha affermato di avere intenzione di ritirarsi a breve dal mondo della tv. Innanzi a Nunzia De Girolamo ha confermato tale volontà, replicando anche all’eventualità di una sua possibile conduzione del prossimo Festival di Sanremo, ormai rimasto orfano di Amadeus.

Paolo Bonolis e l’indifferenza nei confronti della conduzione del Festival di Sanremo

La padrona di casa, durante la chiacchierata, ha domandato all’ospite che cosa farebbe laddove la Rai gli proponesse di prendere le redini della celebre kermesse canora ligure, ambiente che tra l’altro già conosce benissimo avendo condotto le edizioni del 2005 e del 2009. Bonolis ha lasciato aperto più di uno spiraglio, anche se ha sottolineato che non smania dalla voglia di tornare a tutti i costi sul palco del teatro Ariston:

“Se me lo proponessero? Credo che sarei più indifferente. Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro. Quando finirò, l’anno prossimo, ne avrò quasi 65 e credo che mi spettino altre cose. Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia nel corso del tempo e se qualcuno avrà anche intenzione di ascoltarmi, si vedrà…Ma adesso non ci penso”.

Tradotto: Bonolis potrebbe anche dire di sì a Sanremo, ma soltanto alle sue condizioni, vale a dire che vorrebbe carta bianca sulla direzione artistica e vorrebbe avere garanzie di non ritrovarsi con i bastoni tra le ruote. Tornando invece alla volontà di ritirarsi, non ha fatto alcun passo indietro, spiegando cosa ha intenzione di fare dopo l’addio al piccolo schermo: “Mi spetta di vedere la Terra, le parti che non ho visto. Vorrei godermi il cammino dei miei figli, mi spetta leggere. Mi aspettano altre cose”.

Paolo Bonolis e la volontà di dire basta con la tv

Anche in una intervista recente rilasciata al quotidiano torinese La Stampa, Bonolis aveva rimarcato la voglia di godersi il tempo libero e di dire stop alla tv. Addirittura ha raccontato che se fosse stato per lui si sarebbe già ritirato dalle scene da un paio di anni. A farlo proseguire professionalmente è stato il senso di responsabilità per tutti quegli addetti ai lavori che lavorano ai suoi programmi e hanno famiglie da mandare avanti.