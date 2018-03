The Flash: chi è la ragazza misteriosa? La figlia di Barry e Iris

Chi è la ragazza misteriosa e di colore che appare negli episodi finali di The Flash 4? Potrebbe essere la figlia di Barry e Iris

Più che per DeVoe, la quarta stagione di The Flash sta appassionando per un altro mistero, quello della ragazza di colore che appare in maniera enigmatica a ogni fine episodio. Di chi si tratta? Gli autori della serie CW non hanno fornito neppure un indizio ai telespettatori, ma hanno lasciato intuire che il mistero verrà svelato solo verso la fine della stagione in corso. Intanto, secondo alcuni indizi analizzati dai fan più incalliti, una teoria sta prendendo sempre più piede: quella ragazza potrebbe essere la figlia di Barry e Iris venuta dal futuro.

Gli indizi che provano la teoria della figlia di Barry e Iris

Perché quella ragazza potrebbe essere la figlia di Barry e Iris? L’attrice che interpreta il personaggio – la talentuosa Jessica Parker Kennedy, già vista in Smalville, The Secret Circle e Black Sails – ha una vaga somiglianza con Candice Patton, che da quattro anni indossa i panni di Iris West. Allo stesso modo il personaggio parla molto velocemente, proprio come fa Grant Gustin che interpreta Barry Allen. Non solo: nella scena in cui la ragazza incontra Cisco scrive degli strani simboli, gli stessi che Barry ha usato quando era rinchiuso in prigione. Mentre nella puntata del matrimonio di Barry e Iris ha dimostrato di essere molto eccitata per l’evento. Inoltre, non vedeva l’ora di incontrare Harry e Caitlin, altri membri molto importanti per il Team Flash.

La ragazza misteriosa potrebbe essere Dawn Allen

Dunque, secondo i lettori incalliti del fumetto di The Flash, la ragazza misteriosa potrebbe essere Dawn Allen, la figlia di Barry e Iris. Nella controparte cartacea, il velocista scarlatto e la moglie hanno infatti due figli gemelli, Don e Dawn. Due bambini che ereditano dal padre il potere della velocità, tanto da essere ribattezzati con il nome di Gemelli Tornado. Nei fumetti i due non hanno mai conosciuto il padre perché ucciso prematuramente. La ragazza è dunque tornata indietro nel tempo per conoscere l’amato Flash?