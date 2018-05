Teo Mammucari pronto per Seven: il nuovo show in onda quest’estate

Teo Mammucari condurrà Seven: tutti i dettagli sul nuovo programma che andrà in onda quest’estate

La stagione estiva si apre alla grande per Teo Mammucari. Il celebre conduttore Mediaset, infatti, pare sia pronto a mettersi in gioco con un nuovo programma nei prossimi mesi. A dare la notizia è stato il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha rivelato ai lettori tutti i dettagli relativi al nuovo progetto di Mammucari. Le riprese del programma pare inizieranno presto ma per vederlo, tuttavia, il pubblico di Mediaset dovrà attendere l’arrivo dell’estate.

Teo Mammucari conduttore di un nuovo game show : tutti i dettagli sul nuovo programma Mediaset

“Il conduttore Teo Mammucari andrà in onda tutta l’estate con un game show chiamato Seven” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “In questi giorni” è stato poi aggiunto “Stanno preparando lo studio per le quasi cento puntate che registrerà per il preserale di Italia 1”. Stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, dunque, si tratta di una trasmissione che impegnerà Teo Mammucari tutta l’estate e che, quindi, terrà compagnia ai telespettatori per tutta la stagione calda.

Teo Mammucari: dopo Tu Si Que Vales e Le Iene un programma tutto suo

Dopo l’esperienza di giudice a Tu Si Que Vales e di conduttore (insieme a Ilay Blasi) de Le Iene, Teo Mammucari torna quindi in televisione con un programma tutto suo. Al momento di questo nuovo game show Mediaset non sono trapelati altri dettagli se non quelli riportati oggi da Chi. Per saperne di più, quindi, pare che dovremmo aspettare notizie ufficiali. Se tutto è stato già disposto per l’inizio delle riprese, però, è molto probabile che maggiori informazioni e/o nuovi dettagli del programma saranno presto resi noti dai vertici Mediaset, o forse da Mammucari stesso (ormai diventato attivissimo sui social).