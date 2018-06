Temptation Island Vip: Luigi Favoloso e Nina Moric nel cast? Il gossip

By

Temptation Island Vip: Luigi Favoloso e Nina Moric parteciperanno al programma come coppia? L’ultima indiscrezione

Da quando Luigi Favoloso è uscito dal Grande Fratello della sua relazione con Nina Moric si è continuano a parlarne incessantemente. Tra annunci ufficiali, conferme e smentite dei diretti interessati, infatti, molti sono quelli che continuano ancora a chiedersi se i due stanno o non stanno insieme al momento. Secondo l’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, inoltre, sembrerebbe che i due stiano “architettando” di tornare insieme sfruttando uno spazio molto seguito in TV. Si tratterebbe nello specifico di un programma estivo molto seguito e amato dai telespettatori di Mediaset. Forse Temptation Island Vip? Niente è stato detto da Oggi a tal proposito ma gli indizi, ad onor del vero, farebbero pensare proprio a questo.

Luigi Favoloso e Nina Moric a Temptation Island? Il gossip del settimanale Oggi

“Ufficialmente Nina Moric e Luigi Favoloso hanno interrotto ogni rapporto” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “Eppure a Milano si mormora che siano tornati assieme e che il loro legame sia più forte di prima”. D’altronde dall’ultimo post pubblicato da Favoloso sui social sembrerebbe proprio così. L’annuncio in questione, però, è stato subito smentito dalla Moric qualche ora dopo. Ma dove sta la verità? Stando al settimanale Oggi è possibile che “La modella croata e l’ex gieffino stanno forse architettando un ritorno mediatico in grande stile”. Dove? “Forse in qualche programma estivo?”. Avete pensato anche voi subito a Temptation Island Vip? Ad onor del vero, loro, sarebbero i candidati perfetti.

Luigi Favoloso e Nina Moric di nuovo insieme? La dedica d’amore di lui su Instagram

A prescindere o meno della loro presunta partecipazione a Temptation Island, i rapporti tra Luigi Favoloso e Nina Moric sembrano essere al momento davvero altalenanti. Nonostante la smentita della showgirl, infatti, il messaggio d’amore pubblicato da Favoloso su Instagram dimostrata quanto ancora quest’ultimo si senta legato alla Moric.