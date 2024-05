Chiara Ferragni, notte folle a Los Angeles: la ‘rivincita’ su Fedez

Dopo gli ultimi turbolenti mesi, pare che Chiara Ferragni stia finalmente ritrovando pian piano un po’ di serenità. Negli ultimi giorni, l’influencer è volata a Los Angeles per festeggiare il compleanno (il 7 maggio compirà 37 anni) insieme ad alcuni amici, come Chiara Biasi e Manuele Mameli. La Ferragni ha vissuto molti anni nella città americana, tanto da sentirla proprio come casa sua. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, l’imprenditrice digitale starebbe pensando di tornare a LA, così da allontanarsi per almeno un periodo di tempo dal caos milanese. Certamente, un trasferimento sarebbe piuttosto complicato, soprattutto considerando la custodia dei figli che condivide con Fedez, il quale, invece, ha appena acquistato una nuova casa a Milano.

Ad ogni modo, la Ferragni sta vivendo delle giornate piene di spensieratezza a Los Angeles, come mostrato da diversi video e foto condivise dai suoi amici. Proprio ieri sera, 4 maggio, l’amico e truccatore Manuele Mameli ha pubblicato delle storie in cui è possibile vedere una Chiara scatenata, mentre balla senza freni tra i tavolini di un locale. L’influencer ha trascorso la serata in compagnia degli amici, indossando un affascinante completino bianco e divertendosi tra musica, risate e cocktail.

Tra l’altro, la location in questione sembrava avere un’atmosfera decisamente accesa. Chiara Biasi ha postato un’immagine del locale, in cui appaiono uomini e donne in biancheria intima mentre ballano attorno ad un palo. Nonostante la nottata fuori, poi, al mattino seguente, le due influencer hanno avuto anche la forza di fare una seduta di pilates, come mostrato nelle loro storie Instagram. Tuttavia, oggi, 5 maggio, è arrivata l’ora di ripartire. La stessa Ferragni si è localizzata all’aeroporto di Los Angeles, in attesa del lungo volo che la riporterà a Milano, dove dovrà affrontare nuovamente la routine quotidiana.

Insomma, sembra che Chiara si stia prendendo la sua ‘rivincita‘ su Fedez. Nei mesi successivi alla separazione, il rapper è stato molto presente nella scena mondana milanese, partecipando a numerose feste e serate. Solo pochi giorni fa è stato avvistato mentre flirtava con una misteriosa ragazza, che sembra essere Ludovica Di Gresy, proveniente dall’alta borghesia milanese. Adesso, anche Chiara pare aver ritrovato il sorriso, godendosi momenti di spensieratezza insieme ai suoi fedeli amici.