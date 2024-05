Bortuzzo e Lulù Selassiè, nessuna denuncia: mistero senza fine

Manuel Bortuzzo ha davvero denunciato per stalking l’ex fidanzata Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e sua sorella Clarissa? Da giorni si mormora, senza prove concrete, che il nuotatore sia ricorso alle vie legali nei confronti delle ‘Principesse’, conosciute al Grande Fratello Vip. La vicenda ha ripreso ad essere discussa nelle scorse ore quando Bortuzzo, tramite una Story Instagram, ha rilasciato il seguente sfogo: “Incredibile che con una denuncia in corso facciate ancora credere stron**e”. In molti hanno creduto che tale bordata del giovane fosse rivolta alle Selassiè.

Prima di tutto è bene specificare che Bortuzzo ha sì parlato di una denuncia, ma mai ha menzionato esplicitamente le ‘Principesse’. Inoltre ‘Lulù’, poche ore dopo che l’ex fidanzato si è reso protagonista del sopracitato sfogo, ha a sua volta postato un messaggio su Instagram, smentendo di essere stata denunciata e affermando che le notizie recenti circolate sul suo conto sono delle fake news prive di qualsivoglia fondamento. Dunque? Esiste o meno una denuncia?

Nessuna denuncia contro Lulù Selassiè

Anche la testata Tag24 si è interessata della questione ed ha approfondito la vicenda, sostenendo di aver fatto delle verifiche e di aver avuto la prova che non è stata presentata alcuna denuncia per stalking da Manuel Bortuzzo contro l’ex fidanzata e la sorella. In particolare Tag24 ha spiegato che si è parecchio parlato su alcuni organi di stampa e sui social di casi aperti in tribunale, ma che in realtà non si ha notizia di alcun caso legale.

Dall’altro lato c’è il nuotatore che in modo generale ha parlato di una denuncia da lui stesso sporta. Insomma, qualcosa non sembra tornare. Che Bortuzzo abbia denunciato qualcun altro e non le ‘Principesse’? Può darsi. Ma in questo caso, perché non specificarlo così da togliere i dubbi? Non è nemmeno da escludere che lo sportivo abbia scritto di aver denunciato senza in realtà averlo fatto. Motivo? A volte alcune persone prendono certi tipi di posizione usandoli come sorta di deterrente verso coloro da cui sono infastiditi. Le ipotesi sono diverse, di certezze al momento però ce ne sono poche. Non resta che attendere eventuali sviluppi.