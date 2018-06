Temptation Island: la tentatrice Desirèe Maldera è incinta

Desirèe Maldera di Temptation Island è incinta

Cicogna in arrivo per Desirèè Maldera, l’ex tentatrice di Temptation Island nonché figlia del compianto ex calciatore Aldo. La giovane ha annunciato la sua gravidanza su Facebook, con un post un tantino polemico. La Maldera – che nell’isola delle tentazioni ha provato a far capitolare Francesco Chiofalo, all’epoca fidanzato di Selvaggia Roma – ha smentito sui social network di essere ingrassata ma di portare in grembo una nuova vita. “Non sono ingrassata defi….i. Sono incinta. Di 3 mesi e passa. Sfatiamo sto mito“, ha scritto la Maldera. Desirèè aspetta il primo figlio dal fidanzato, un ragazzo conosciuto lo scorso autunno dopo il grande successo ottenuto in tv. Nonostante la massiccia presenza sui social network, Desirèe non ha mai voluto svelare il nome del suo grande amore. In attesa di scoprirlo: tanti auguri!