Temptation Island, Isabella e Mauro: verità sulla passata gravidanza

Temptation Island, Isabella Falasconi si rivela: nessuna gravidanza, la verità sulla storia con Mauro Donà

Dopo tanto, si torna a parlare di Isabella e Mauro. I due si sono conosciuti e fidanzati nello studio del Trono Over di Uomini e Donne. Successivamente, una volta lasciato insieme il programma, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. A causa dell’atteggiamento di Donà nei confronti della tentatrice Marta, l’ex dama del parterre femminile sembrava pronta a tornare a casa da sola. Alla fine, però, la Falasconi ha perdonato il suo fidanzato e la loro relazione è andata avanti. Dopo essere stati ospiti in studio da Maria De Filippi, si era addirritura iniziato a parlare di una presunta gravidanza. Ad oggi, è la diretta interessata a rivelare tutta la verità su quel gossip che li vide finire al centro dell’attenzione.

Isabella Falasconi e Mauro Donà: ecco perché si sono lasciati dopo Uomini e Donne e Temptation Island

Isabella non hai mai pensato di essere incinta. La donna ha svelato al magazine di Uomini e Donne la sua personale versione dei fatti. La Falasconi ha dichiarato che nel giorno della loro ospitata dalla De Filippi aveva iniziato ad avere delle nausee. Prendendo spunto da ciò, Mauro decise di giocarci un po’ su, lasciando immaginare ai fan il presunto e possibile arrivo di un figlio. Lei ha svelato di non essere mai tata d’accordo con lui su tale vicenda, soprattutto perché dichiara di essere sempre per la verità.

Temptation Island, Isabella e Mauro: la Falasconi parla della rottura

Isabella e Donà si sono lasciati definitivamemte nel Dicembre del 2016. Fino a poco ore prina sembrava essere tutto apposto, poi la sera lui l’ha lasciata. Ad oggi, la donna è pentita di non averlo lasciato subito dopo Temptation Island. Ora, l’ex dama è nuovamente innamorata,ma questa volta ci va con i piedi di piombo. Ricordiamo infatti che per Mauro, lei lasciò la sua città e chiuse la sua attività.