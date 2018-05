Georgette Polizzi sta meglio ma è ancora sulla sedia a rotelle

Georgette Polizzi di Temptation Island sta meglio: “Oggi questa sono io e non me ne vergogno”

Dopo sedici giorni in ospedale, sembrano migliorare le condizioni di Georgette Polizzi. La stilista è famosa al pubblico italiano per la sua partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island. Costantemente, Georgette aggiorna i suoi fans sulle sue condizioni di salute e cerca di tranquillizzarli. Si è sempre dimostrata una donna forte anche in ospedale e, proprio oggi, uno nuovo post su Instagram che rassicura i suoi seguaci. “Sui social generalmente le persone condividono solo il meglio del meglio… Solo ed esclusivamente le cose belle… IO NO… Da quando uso i social ho deciso di condividere me stessa a chi mi ha regalato il previlegio di seguirmi!! Beh oggi questa sono io e non me ne vergogno… Ammetto che vedermi così mi fa strano… Giusto un po'” scrive Georgette. “Oggi sono 16 giorni che sono qui e posso garantirvi che la cosa che mi ha dato la forza di andare avanti oltre alla mia caparbietà… Oltre al momo sono state le persone… Quelle vere”.

Georgette Polizzi e i ringraziamenti alle “persone di cuore”

Una dedica speciale quella di Georgette Polizzi alle persone che le sono accanto in questo difficile periodo. “Ho deciso di chiamarle le persone di cuore, quelle che sanno dare tanto e in questa circostanza maledetta mi sono accorta che nella mia vita ne ho tante!! Le persone di cuore che si sono alternate in questo luogo terribile… Appena sentivano la mia voce diversa al telefono correvano qui. Mi hanno pettinato ogni giorno per farmi sentire bella nonostante non mi senta così. Hanno asciugato le mie lacrime. Mi hanno abbracciato forte nonostante i dolori lancinanti. Mi hanno regalato sorrisi. Mi hanno regalato amore… Tanto amore. Quell’amore che forse non ho mai avuto!! Hanno macinato kilometri per stare con me anche solo poche ore!!” scrive Georgette e poi aggiunge: “Quindi il detto chi fa da se fa per tre oggi lo boccio… Preferisco urlare che INSIEME È MEGLIO!! So che questo conta poco ma voglio dire grazie a voi”.

Georgette ha ottenuto due ore di permesso. Ecco dov’è andata

Un buongiorno diverso quello di Georgette Polizzi che nelle sue ig stories annuncia di poter uscire per due ore dopo i lunghi giorni passati in ospedale. Georgette è riuscita ad avere un permesso speciale e ne ha subito approfittato per andare nel suo laboratorio. Una instancabile e fortissima Georgette che scrive anche: “Presto tornerò a camminare”.