Temptation Island, Georgette Polizzi in ospedale: l’annuncio

Georgette Polizzi sta male: l’annuncio dall’ospedale dell’ex di Temptation Island

Non va affatto bene per la bellissima Georgette Polizzi. La nota ex concorrente di Temptation Island sta facendo preoccupare i suoi migliaia di fan. La dolce ragazza ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae su un letto d’ospedale, con al fianco il suo fidanzato Davide Tresse. Senza dubbio, la donna ha vissuto ore di grande ansia e tensione quest’oggi, ma sembra non essere disposta a farsi abbattere da niente e nessuno. Il messaggio che ha condiviso con i suoi fan dimostra, per l’ennesima volta, la grande forza ed energia che da sempre la contraddistinguono nel lavoro e nella vita privata. Sono tanti quelli accorsi sul profilo della giovane per chiedere cosa sia successo, augurandole una pronta guarigione e cercando di darle un po’ di supporto con tenere parole.

Temptation Island, Georgette ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo

Georgette Polizzi ha spiegato a tutti i suoi followers di Instagram cosa le è accaduto in queste ultime ore. In varie storie la ragazza ha raccontato che da circa tre giorni ha iniziato a sentire vari formicoli in alcune parti del porco, perdendo anche la sensibilità e svenendo mentre si stava semplicemente asciugando i capelli. I primi dottori le hanno detto che poteva trattarsi di semplice stress, ma ora le cose sembrano essere un po’ più ‘gravi’. L’ex di Temptation Island ha così deciso di andare dal medico e di sottoporsi ad alcuni esami e accertamenti, soprattutto dopo essersi resa conto di fare fatica a tenere in mano le cose e a stare anche semplicemente in piedi.

Georgette Polizzi dopo Temptation Island: improvviso malore

Georgette scrive: “Porca vacca se è strana la vita…. Ve lo dico sempre che non smette mai di stupire. E così in mene che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po’ di gironi. Però cara vita una cosa te la dico… TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ’ FORTE DI TE!!! E poi vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?! Questa volta puoi andartene a F……lo!”