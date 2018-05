Temptation Island, Georgette rivela la sua malattia: ha la sclerosi multipla

Temptation Island, Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla: in un video la stilista parla della sua malattia

Georgette Polizzi di Temptation Island ha annunciato con un video su Instagram la sua malattia. Quella malattia con la quale dovrà convivere per il resto della sua vita e che la sta costringendo – al momento – a stare su una sedia a rotelle. Georgette ha la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa demielinizzante, con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla, come spiegato da Georgette nel suo video su Instagram, colpisce le persone in maniera differente. C’è chi riesce a convivere bene con la patologia senza avere gravi problemi, chi invece resta paralizzato per un breve periodo come accaduto alla fidanzata di Davide Tresse. “Ma con la forza di volontà sono riuscita a fare progressi, progressi rari come sottolineano i medici. Tutto merito della forza della mente. La notte, al posto di dormire, facevo gli esercizi per recuperare”, ha confidato Georgette.

Il messaggio di Georgette Polizzi ai malati di sclerosi multipla

“Non abbattetevi, con la mente si può andare ovunque”, è il monito di Georgette Polizzi ai malati di sclerosi multipla come lei. “Non mollate”, è l’invito della protagonista della terza edizione di Temptation Island. Forte e tenace, Georgette può contare sui tanti fan, sull’affetto del fidanzato Davide Tresse e sugli amici più cari.

Il video dove Georgette Polizzi fa sapere di avere la sclerosi multipla:

Le conseguenze della sclerosi multipla

Quali sono le conseguenze più comuni della sclerosi multipla? La malattia può manifestarsi con: disturbi visivi, debolezza muscolare, problemi con il coordinamento e l’equilibrio, sensazione come intorpidimento e formicolio, disturbi di concentrazione e memoria. I sintomi della sclerosi multipla possono essere di lieve entità o di lunga o breve durata, e possono manifestarsi in differenti combinazioni a seconda della zona del sistema nervoso che viene coinvolta.