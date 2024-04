Federica Pellegrini, morto il gatto dopo 17 anni: struggente addio

Con un commovente post su Instagram, Federica Pellegrini ha annunciato la morte del suo amato gatto Neve. Da ormai 17 anni, Neve faceva parte della sua famiglia, accompagnandola nelle tappe più importanti della sua vita. L’ex nuotatrice ha pubblicato una serie di foto del gatto, insieme ai suoi genitori e a suo fratello. Inoltre, ha pubblicato una dolce immagine che mostra sua madre accanto a lei, mentre tiene in braccio la piccola Matilde, con il gatto che le osserva attentamente dal divano. La Divina ha infatti menzionato la sua primogenita, dicendosi triste che la piccola e Neve abbiano avuto poco tempo per conoscersi. Ecco le parole della campionessa olimpica:

17 anni sono tanti…raccontano una vita insieme… Ci mancherai Piccolo Neve…avete fatto appena in tempo a conoscervi…Salutaci Mafalda.

Com’è noto, Federica Pellegrini è molto affezionata ai suoi animali. La sportiva vive insieme a suo marito Matteo Giunta, la figlia Matilde e i loro quattro bulldog francesi, ai quali è legatissima. Indimenticabile è il momento in “Pechino Express” in cui Federica, sopraffatta dall’emozione, rivela quanto le mancano i suoi “figli pelosi“, scoppiando in lacrime. La passione per gli “amici a quattro zampe” le è stata tramessa dalla sua famiglia e oggi, 29 aprile, ha dovuto dire addio all’amato gatto di famiglia.

Il post è stato immediatamente invaso da molti messaggi di affetto e di condoglianze dai numerosi seguaci dell’ex nuotatrice. In tanti possono comprendere il dolore della Pellegrini e hanno cercato di starle vicine con delle parole di vicinanza.

Federica Pellegrini, vita e carriera

Federica Pellegrini nasce a Mirano (Venezia) il 5 agosto del 1988. Sin da piccola, mostra la sua passione, nonché il suo grande talento, per il nuoto. A soli 16 anni, conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004 nei 200 m stile libero. Tra il 2007 e il 2009 realizza ben 11 primati del mondo. In particolare, ai Giochi di Pechino 2008, vince la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Ad oggi, è la prima e unica nuotatrice italiana della storia in grado di vincere 50 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Nel corso della sua carriera, è approdata anche in televisione, prima come giudice di Italia’s Got Talent e, successivamente, come concorrente di Pechino Express insieme al marito Matteo Giunta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica è stata fidanzata dal 2008 al 2011 con il collega Luca Marin. Successivamente, inizia una lunga relazione con un altro nuotatore, Filippo Magnini. Nel 2017, però, la storia giunge al termine. Da diversi anni, la Pellegrini è legata a Matteo Giunta, suo allenatore e cugino di Magnini. Per diverso tempo, i due mantengono la relazione segreta. Nel 2022, infine, Matteo e Federica convolano a nozze e nel 2024 danno il benvenuto alla loro primogenita, Matilde.