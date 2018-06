Temptation Island: data di inizio riprese e ultime news sulla partecipazione dei volti di UeD e del Grande Fratello

Il reality più rovente dell’estate televisiva italiana sta scaldando i motori. Temptation Island infatti tornerà anche quest’anno. E c’è da scommettere che anche in questa quinta edizione non mancheranno i fuochi d’artificio sentimentali e non. La data della prima puntata sul piccolo schermo (Canale 5) è fissata per il prossimo 5 luglio. Però, essendo la trasmissione registrata, le riprese decolleranno prima. E da lì già inizieranno a trapelare gossip e indiscrezioni fondate. In quest’ultimo caso la data da segnarsi sul calendario è il 15 giugno, come ha riportato l’affidabile sito IlVicolodelleNews.it. Il che significa che i concorrenti che prenderanno parte allo show s’imbarcheranno per la Sardegna tra martedì 12 e mercoledì 13 giugno.

Temptation Island: ultime news dall’universo di Uomini e Donne

Tra le coppie papabili di Uomini e Donne a prendere parte alla quinta edizione di Temptation Island restano quotati i nomi di Nicolò Brigante e Virginia Stablum. I gossip continuano a scommettere anche sulla partecipazione di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sebbene quest’ultimo abbia dichiarato di non essere propenso a prenderne parte. Discorso chiuso invece per Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, che quasi al cento per cento non faranno parte del cast. Altra coppia che potremmo trovare in terra sarda è quella formata da Mariano Catanzaro e Valentina Pivati.

Grande Fratello: chi potremmo vedere in terra sarda

Altri nomi caldi che ruotano attorno al reality sono quelli che provengono dal Grande Fratello. Nella fattispecie, ci stiamo riferendo a Filippo Contri e Lucia Orlando che, tra l’altro, negli ultimi giorni sono stati al centro di un caldo gossip per delle foto di lui in compagnia di un’altra donna. Tramontata invece l’ipotesi di vedere Matteo Gentili e Alessia Prete, visto che la neo coppia, proprio nelle ultime ore, ha smentito ogni accostamento alla trasmissione Mediaset. Spostando invece l’attenzione sull’edizione vip del programma, le ultime indiscrezioni raccontano che le registrazioni dovrebbero prendere avvio verso fine agosto.