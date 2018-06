Summer Festival 2018, scelti i conduttori: la Marcuzzi non ci sarà

Summer Festival 2018, tra i conduttori anche Ilary Blasi: Alessia Marcuzzi non ci sarà

Ormai sembra cosa fatta. Pare che a Mediaset siano stati scelti i conduttori del Summer Festival 2018. A guidare il programma di Canale5, trasmesso da Piazza del Popolo a Roma, dovrebbe esserci Ilary Blasi. La conduttrice di Grande Fratello Vip e Le Iene sostituisce Alessia Marcuzzi e viene affiancata da Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. A darne notizia è Davidemaggio.it, secondo cui per la nuova edizione dello show estivo assisteremo non soltanto all’uscita di scena della presentatrice che l’ha condotto fino all’anno scorso. Ma anche al ritorno di Zerbi e Battaglia, già in passato volti della fortunata manifestazione dedicata alla musica e alle hit estive.

Summer Festival 2018 in Piazza del Popolo a Roma: quando va in onda la prima puntata su Canale5

Sempre secondo la fonte, le registrazioni del Summer Festival 2018 dovrebbero iniziare a fine giugno in Piazza del Popolo a Roma. Ma non solo. Visto che la prima puntata potrebbe andare in onda, in prima serata su Canale5, già lunedì 9 luglio. Tra l’altro, il programma dovrebbe avere come “base fissa” la centralissima piazza della Capitale, ma per la finalissima ci si potrebbe spostare anche a Milano, con messa in onda dell’ultima puntata fissata ad inizio settembre. Del resto, lì vicino ci sono anche gli studi di Balalaika, l’altro programma di Canale5 che quest’estate vedrà impegnata tra i conduttori anche la stessa Ilary Blasi.

Il Summer Festival 2018 sarà prodotto da Maria De Filippi

Intanto, rivelati i nomi dei conduttori e in attesa di conoscere le date precise e quali sono i cantanti in gara, sembra confermata anche la notizia che quest’anno il Summer Festival 2018 sarà prodotto dalla Fascino p.g.t, la società di produzione per metà di Mediaset e di Maria De Filippi che anche nel 2017 ha chiuso il bilancio con guadagni niente male. La notizia c’è, in quanto, dopo aver realizzato le prime edizioni, l’anno scorso la macchina produttiva era passata da Fascino a Friends e Groups di Ferdinando Salzano. Ora, per così dire, “si ritorna al primo amore” che, come si suole dire, non si scorda mai.