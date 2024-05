Simona Ventura e la (bella) idea per Sanremo: “mi piacerebbe…”

La prossima edizione di Sanremo è ancora lontana. Lo stesso non possiamo dire per l’annuncio del nome che ricoprirà la direzione artistica del prossimo anno, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Proprio per questo continuano a proliferare interviste in cui i big della televisione italiana rispondono alla fatidica domanda “farai Sanremo?”. Stavolta è il turno di Simona Ventura. La presentatrice, tra le protagoniste del nuovo programma di Milly Carlucci, è stata raggiunta da SuperGuida Tv che le ha chiesto di dire la sua sul futuro della kermesse.

In occasione della conferenza stampa de L’Acchiappatalenti – in onda a partire da questo venerdì in prima serata su Rai Uno – Simona Ventura ha risposto alle domande dei giornalisti su questa nuova avventura che la vedrà protagonista (sarà la presidentessa della giuria ndr.). Questo però, non è stato il solo tema trattato dalla presentatrice durante l’incontro con la stampa.

Le parole di Simona Ventura su Sanremo

Durante la breve intervista di Superguida Tv, alla showgirl – tra le altre cose – è stato domandato se le piacerebbe condurre il Festival di Sanremo. La Ventura ha subito fermato la giornalista, svelando di non aver ricevuto alcuna proposta di questo genere per la prossima edizione.

Sinceramente no, non mi è stato chiesto quindi assolutamente no.

Oltre a questo però, Simona ha lanciato un’idea che sarebbe interessante vedere prima o poi sul palco dell’Ariston. La presentatrice infatti, ha confessato che le piacerebbe vedere una conduzione corale al femminile:

Un anno, una cosa corale di noi donne sarebbe bello. Mi piacerebbe perché si parla sempre di uomini, sono dei grandi professionisti per carità, ma mi piacerebbe che le donne di Rai, Mediaset e Nove facessero questa cosa corale della televisione italiana.

Come sappiamo, la Ventura non è la sola a desiderare una conduzione del Festival al femminile. Già da anni infatti, parte del pubblico chiede a gran voce di vedere una donna al timone della kermesse. Ricordiamo infatti, che, nella storia di Sanremo, questo è accaduto solo 4 volte (e una di queste vede protagonista proprio Simona Ventura, nel 2004). Se poi parliamo di direzione artistica, la situazione peggiora: a partire dal 1951 è stata sempre affidata a uomini.

Speriamo quindi che, in un futuro non troppo lontano, l’idea di Simona possa concretizzarsi. D’altronde, pensandoci, non solo sarebbe un passo avanti per la parità di genere, ma potrebbe portare a vedere uno scenario totalmente inedito sul palco dell’Ariston e anche nell’organizzazione del Festival tutto. Per il momento però, una conduzione al femminile sembra ancora lontana, mentre diventa sempre più probabile un ritorno di Carlo Conti… magari in compagnia.