L’acchiappatalenti, svelati i talent scout: sono 5 ‘vippissimi’, i nomi

La novità primaverile del prime time di Rai Uno in onda a partire da venerdì 10 maggio sarà L’acchiappatalenti, programma che sarà condotto da Milly Carlucci e che sarà chiamato a sostituire Il cantante mascherato, format che non ha mai sfondato in termini di ascolti e share. Da qui la scelta della tv di Stato di archiviarlo. Nei giorni scorsi sono stati rivelati i giudici del talent show. Trattasi di tre personaggi che hanno già collaborato in diverse occasioni con la Carlucci in passato: Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna che torna sulla Tv di Stato dopo il defenestramento da L’Eredità (al suo posto oggi c’è Marco Liorni, anche se inizialmente il posto era stato affidato a Pino Insegno). Nelle scorse ore sono invece stati resi noti i cinque vip che svolgeranno il ruolo che dà il nome al programma, cioè quello dell’acchiappatalenti.

La conduttrice di Sulmona, così come per la scelta dei giurati, ha voluto affidare la parte a cinque professionisti ‘big’ che già conosce. Ecco infatti che nel cast sono stati arruolati Teo Mammucari (concorrente mattatore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle), Francesco Paolantoni (comico), Nino Frassica (comico), Sabrina Salerno (cantante, showgirl nonché ex Ballando con le Stelle) e Mara Maionchi (produttrice discografica).

Cosa devono fare gli acchiappatalenti? I cinque personaggi saranno chiamati a ricoprire il ruolo di talent scout. Dovranno cioè scovare gli artisti più talentuosi in gara e dovranno presentarli alla giuria, che provvederà a valutarli e a decidere se abbiano o meno le carte in regola per proseguire il percorso nello show.

Perché Il Cantante Mascherato è stato cancellato dalla Rai?

La Rai e Milly Carlucci si augurano che L’acchiappatalenti abbia miglior fortuna del suo predecessore, Il Cantante Mascherato. I piani alti di viale Mazzini hanno deciso di non riproporre il programma in questa stagione dopo i deludenti ascolti raccolti nel 2023. Il format, a differenza di Ballando con le Stelle, non ha mai ingranato. Da qui la scelta di tentare il lancio di una novità.