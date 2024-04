L’acchiappatalenti sostituisce Il cantante mascherato: ecco la giuria

Ad un mese esatto dall’inizio del talent show L’Acchiappatalenti, è stata rivelata la giuria vip del programma che sarà composta da tre personalità celebri. A guidare la trasmissione, che aprirà i battenti venerdì 10 maggio, ci sarà Milly Carlucci. L’Acchiappatalenti è una novità del palinsesto primaverile di Rai Uno ed è chiamato a sostituire Il Cantante Mascherato, progetto che è stato archiviato dalla dirigenza di Viale Mazzini.

A dare in esclusiva la notizia dell’identità della giuria dello show è stato il portale DavideMaggio.it, che ha fatto sapere che ad affiancare Milly ci saranno tre volti assai familiari per il pubblico Rai, vale a dire Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Nessuno dei tre ha bisogno di presentazioni. Tutti hanno già fatto parte di progetti televisivi orchestrati dalla Carlucci: ‘Super Simo’ è stata concorrente nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e al Cantante Mascherato 2023, oltre ad essere stata giurata a Notti sul Ghiaccio. Francesco Facchinetti e Flavio Insinna hanno invece fatto parte della giuria de Il Cantante Mascherato. Insomma, Milly ha voluto puntare su persone che già conosce e di cui si fida.

Come funziona il talent L’Acchiappatalenti

I tre giurati andranno ad affiancare cinque acchiappatalenti. Tutti saranno chiamati a valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. A proposito della selezione, Milly Carlucci ha dichiarato:

“Insieme ad un gruppo di personaggi straordinari, cinque acchiappatalenti e tre giurati, noi metteremo insieme una serata di grande divertimento dove lo scopo dei nostri acchiappatalenti sarà quello di trovare, tra quello che noi presentiamo, il miglior tipo di talento che si adatta alla loro personalità”.

Di fatto si coglie un fil rouge con Il Cantante Mascherato. Il nocciolo della trasmissione ruota attorno a un game in cui acchiapatalenti e giurati dovranno decidere il concorrente su cui investire, provando a comprendere se si tratta di un talento autentico o di un impostore.

In ogni serata si vedranno le performance di 10 persone, le quali porteranno in scena un ampio ventaglio di esibizioni. Come sopra scritto, l’inizio del programma è previsto per venerdì 10 maggio. Dunque niente sabato, così da evitare lo scontro con la corazzata Amici di Maria De Filippi. La speranza della Rai e della Carlucci è di fare meglio, per quel che riguarda i dati di ascolto, rispetto all’ultima edizione de Il Cantante Mascherato che in media ha avuto soltanto 2 milioni di spettatori e il 17.1% di share.