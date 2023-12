Il Cantante Mascherato tagliato dalla Rai? Parla Milly

A pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a Bubino Blog. La conduttrice ha parlato del programma, facendo delle considerazioni finali, e ha commentato il non ritorno de Il Cantante Mascherato.

Milly ha detto di essere soddisfatta a pieno di questa edizione di Ballando e del cast che, insieme alla giuria, ha rispettato le sue aspettative. Ha anche ammesso di non aver mai pensato a cambiarla perché ritiene che, così costituita, sia perfetta per il programma, nonostante le incomprensioni che a volte ci possono essere: “Chiaro che quando si lavora insieme per tanti anni può capitare qualche momento di tensione o di incomprensione, ma alla fine siamo una squadra. E posso dire che la nostra giuria è veramente la migliore di tutte“.

La conduttrice ha rivelato di provare molta simpatia nei confronti di Teo Mammucari e non esclude la possibilità di coinvolgerlo nuovamente: “Perché no. È stato il meraviglioso coniglio della prima edizione del cantante mascherato e un grande concorrente di Ballando. Magari non c’è due senza tre…“.

Da giorni si parla della chiusura de Il Cantante Mascherato, al suo posto Milly avrebbe in mente già un nuovo programma, ma non ha voluto spoilerare nulla.

“È tutto prematuro, fatemi almeno finire questa entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle. Posso dire che Il Cantante Mascherato è un programma che amo e che ha avuto buoni risultati e grande cassa di risonanza. Vanta molti tentativi d’imitazione e diversi ‘curiosi nemici’. Credo che abbia ancora molto da dare. Aggiungo però che a me piace sperimentare. Se la Rai mi chiede di trovare nuove strade cerco la cosa migliore da sviluppare per intrattenere il pubblico“.

Considerazioni finali su Ballando

Sul cast di quest’anno non ha nulla di cui lamentarsi e pensa che sia molto variegato, da volti più noti e adulti ad alcuni più giovani, come Sara Croce e Lorenzo Tano.

La conduttrice ha ammesso che più volte le è stato chiesto di fare degli spin-off con il ritorno di vecchie glorie del programma, ma secondo lei, ogni personaggio ha una storia e un percorso che inizia e finisce in un’unica edizione e non troverebbe sensato far ritornare ex concorrenti.

“Ogni anno mi chiedono di fare più puntate di Ballando: coppe dei campioni e altri spin off. Credo però che sia meglio ogni anno ripresentarsi con un cast nuovo e non tornare sui propri passi. Il programma è diventato un viaggio emotivo all’interno della personalità dei nostri protagonisti. E poi c’è Ballando on the road in grande crescita, come dimostrano gli ascolti del pomeridiano, e spero che possa diventare un appuntamento più rotondo e Ballando con te all’interno della prima serata“

Milly non si è voluta esprimere su un singolo concorrente, ma ritiene che ognuno di loro si sia messo alla prova con gli altri e con se stesso, ma soprattutto “ognuno si è rivelato per ciò che è con sincerità e trasporto“.

Per quanto riguarda le polemiche che ci sono state quest’anno, secondo la Carlucci, “divertono il pubblico” che si schiera da una o dall’altra parte. Non ritiene dunque che i telespettatori si possano annoiare.

“Se il pubblico ci dà dieci chi sono io per contraddirlo? Scherzi a parte ogni edizione è nuova e unica. Anche questa lo è stata. Ed è stata particolarmente emozionante“.

La conduttrice sta già pensando ad una 19esima edizione ma, lascia intendere, che ciò che cambierà saranno solamente i concorrenti poiché è molto soddisfatta del programma e del successo che ottiene. Prima, però, si dedicherà a questa nuova trasmissione che per ora è top secret.