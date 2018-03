Striscia la Notizia contro Elena Morali: la naufraga nasconde veramente un cellulare? Il fidanzato Scintilla la difende

Le indagini di Striscia la Notizia su l’Isola dei Famosi si sono ormai estesi anche agli altri concorrenti del reality. Sotto accusa, infatti, non ci sarebbe più solo Francesco Monte e i naufraghi coinvolti nello scandalo del canna-gate ma, di recente, la polemica si sarebbe estesa anche all’ex pupa Elena Morali. Striscia la Notizia, nello specifico, avrebbe passato in rassegna un video dove, secondo loro, la Morali starebbe nascondendo qualcosa. Che cosa? Stando a quanto sostenuto dal Tg satirico di Canale 5: un cellulare. Al momento, ovviamente, è impossibile sentire la versione della naufraga riguardo la questione. A prendere le sue difese, però, c’ha pensato il suo fidanzato Scintilla che, sui social, si sarebbe schierato apertamente contro Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia: Elena Morali nasconde un cellulare? Parla il fidanzato Scintilla

Da quando Elena Morali è partita per l’Isola dei Famosi uno dei suoi più grandi sostenitori in Italia è sicuramente stato il fidanzato Scintilla. Sui social, infatti, il comico di Colorado Caffè ha sempre preso le difese di Elena ed oggi , dopo le accuse mosse da Striscia la Notizia nei confronti della fidanzata, è ritornato a farlo. In una storia pubblicata su Instagram, infatti, Scintilla ha scritto: “Striscia perde colpi?”. Lo stesso poi ha anche aggiunto: “Giuro che non ho contatti con Elena dal 20 gennaio quindi con chi si sente?”. Una chiara presa di posizione quella di Scintilla che, con queste parole, sembrerebbe voler smentire ogni possibile violazione del regolamento da parte della fidanzata.

Elena Morali all’Isola dei Famosi: le difese del fidanzato Scintilla

Come accennato, non è la prima volta che Scintilla prende le difese della fidanzata Elena Morali all’Isola dei Famosi. In passato, infatti, lo stesso aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram tutta una serie di messaggi contro Bianca Atzei, colpevole, secondo lui, di non essere stata molto sincera con la Morali.