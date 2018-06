Stefano De Martino a nozze: c’è Gilda, ma danza con Belen Rodriguez

Stefano De Martino a nozze di amici: c’è Gilda Ambrosio, ma il ballerino danza con l’ex moglie Belen Rodriguez

Stefano De Martino, Gilda Ambrosio e Belen Rodriguez: tutti assieme, appassionatamente. La reunion è stata possibile grazie al matrimonio di amici comuni, Vincenzo e Domenico. Il ballerino partenopeo ha fatto da testimone alla coppia, Gilda (sua compagna oppure ex?) è stata la damigella d’onore. E poi è arrivata Belencita, in ritardo giustificato: appena si è liberata dalla trasmissione tv Balalaika – Dalla Russia col pallone si è proiettata alla festa e pare si sia divertita molto. Anche con l’ex marito. Tra gli ospiti dell’evento tanti vip, tra i quali Fedez, Chiara Ferragni e Giorgia Gabriele, altra testimone di nozze degli sposi ed ex fidanzata di Gianluca Vacchi.

Belen e Stefano ballano insieme ed è subito effetto nostalgia

Belen è sbarcata alle nozze a festeggiamenti già iniziati. La showgirl argentina, come documentano alcune Stories Instagram postate da alcune persone presenti alla festa, è giunta in gran forma, incantevole in un abito lungo dalle trasparenze eleganti. Canta e balla, anche con il suo ex marito Stefano De Martino, sulle struggenti note del brano ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano. Inutile dire che tra i fan che hanno assaporato questo momento è scattato subito l’effetto nostalgia: ‘Aaah se tornassero insieme.’ Al matrimonio c’era anche il figlio dell’ex coppia, Santiago. Presente pure Gilda Ambrosio. A proposito: in che rapporti è con Stefano De Martino?

Stefano De Martino e Belen: l’amore tra alti e bassi

In una delle ultime interviste, quella concessa a Diva e Donna, De Martino ha affermato di essere single. Dunque con Gilda non ci sarebbe altro che dell’affetto amichevole. Anche perché gli ultimissimi rumori del gossip vorrebbero il ballerino ancora innamorato di Belen che nel frattempo vive una situazione molto delicata con Andrea Iannone. Tra voci di crisi, allontanamenti, smentite e quant’altro, la situazione risulta un rompicapo al momento inestricabile. Intanto i sognatori continuano a coltivare il ‘non possibile’: il grande ritorno tra Stefano e Belen. D’altra parte Venditti cantava che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.