Beatrice Valli sbotta con i fans e smentisce l’attacco alla sorella

Per l’ennesima volta le sorelle Valli, Beatrice e Ludovica, sono state protagoniste di uno scontro social. Stando ad alcune segnalazioni dei fans di Beatrice, l’influencer avrebbe punzecchiato la sorella sul tema delle sponsorizzazioni sui social e sull’uso corretto degli hashtag. Accuse che la stessa Beatrice ha rispedito direttamente al mittente, smentendo tutti coloro che avevano ipotizzato la nascita dell’ennesimo conflitto tra le sorelle Valli. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.

Nessuna frecciatina da parte di Beatrice alla sorella Ludovica

Insomma, si tratterebbe solamente di un malinteso e non ci sarebbe stato nessun tipo di “cat fight” tra le sorelle Valli. Ad affermarlo è stata la stessa Beatrice tramite una story Instagram. L’influencer, stufa di essere accusata dai suoi follower di essere una “criticona”, ha voluto smentire le voci secondo le quali avrebbe lanciato una frecciatina social alla sorella, Ludovica. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo.

Non è certo la prima volta che Beatrice e Ludovica si rendono protagoniste di uno scontro sui social e, come anticipato, questa volta a iniziare pare essere stata proprio Beatrice. L’influencer ha infatti pubblicato una story su Instagram nella quale sembrava criticare la sorella per il suo presunto uso scorretto degli hashtag sul suo profilo Instagram.

Ludovica infatti aveva appena pubblicato un video nel quale raccontava uno spezzone di vita quotidiana e in particolare la sua abitudine di leggere ai suoi bimbi alcuni libri di favole dedicati al tema dell’arrivo di un nuovo fratellino. Una pratica che potrebbe aiutare i bambini a metabolizzare l’arrivo di un nuovo componente della famiglia. Qual è il problema? L’influencer ha allegato al video l’hashtag #nosponsor.

Subito dopo lo scivolone di Ludovica, sul profilo della sorella, Beatrice, è comparsa una story che a molti è parso essere rivolta proprio alla sorella: “Comunque la gente che fa questo lavoro deve saper mettere #nosponsor oppure #noadv nella maniera giusta e corretta, non anche quando parla di argomenti personali o argomenti che non c’entrano nulla con il suo lavoro. E mi dispiace dirlo ma tanti sono ancora poco trasparenti“.

Non c’è che dire, se la story non era rivolta alla sorella, Beatrice ha un tempismo da record. Subito dopo questa pubblicazione, l’influencer è stata letteralmente sommersa dalle critiche da parte dei suoi seguaci, e non, che hanno iniziato a intimarle di farsi una sua vita e di pensare troppo a quello che fa la sorella. Ovviamente c’è anche stato chi ha difeso Beatrice ma, nonostante ciò, l’influencer si è sentita in dovere di fare chiarezza e ha così deciso di postare un lungo sfogo:

“Mi dispiace tantissimo dover constatare che alcuni di voi pensino sempre che ogni mio commento, ogni mia esternazione, ogni mio giudizio rispetto a questo o quell’argomento sia rivolto a criticare o a stigmatizzare il comportamento dei miei amici o, peggio ancora, dei miei familiari“, ha iniziato la Valli. “Quella di ieri non era altro che una considerazione generale […] lo voglio sempre bene a tutti e mi scuso se qualcuno si è sentito o si sente criticato o giudicato. Non era il mio intento“, ha quindi concluso, spegnendo definitivamente il gossip sulla questione.