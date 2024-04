Morgan sul Bugo Gate a Ciao Maschio: “voleva diventare famoso”

Morgan è tornato a sparare a zero contro il suo ormai ex amico Bugo. Questa sera l’artista sarà ospite della nuova puntata di Ciao Maschio e dalla clip delle anticipazioni possiamo vedere che è stata la padrona di casa Nunzia De Girolamo a sollecitare il cantautore a parlare di ciò che accadde sul palco del Festival di Sanremo del 2020. Ovviamente Morgan non ha esitato e, così come aveva fatto in passato, ha raccontato la sua versione dei fatti attaccando il comportamento di Bugo.

Sono passati più di 4 anni ma la diatriba tra Morgan e Bugo, scoppiata sul palco della Settantesima edizione di Sanremo, sembra non avere fine. Dopo l’incontro tra i due al tribunale di Imperia – culminato con una “poesia” scritta dall’ex giudice di X Factor contro il collega – ora si torna a parlare dell’accaduto.

Questa volta la questione viene riportata alla luce da Nunzia De Girolamo nella nuova puntata di Ciao Maschio. Durante la chiacchierata con Morgan, la conduttrice ha chiesto al cantautore di commentare quanto successo nel 2020.

Nella clip che anticipa l’intervista di stasera, la De Girolamo chiede al cantautore brianzolo se la decisione di cambiare il testo di Sincero – questo il titolo che cantava con Bugo – sia stata spinta dal coraggio o dall’istinto. Morgan interrompe subito la conduttrice e, spiegando di essere stato mosso dal coraggio, torna ad attaccare Bugo.

Il racconto di Morgan a Ciao Maschio

L’ex giudice di X Factor ha esordito dicendo di essersi trovato in una situazione in cui ha sentito la necessità di emergere. Morgan infatti, ha rivelato di essere stato usato dal suo collega. Il motivo? Riuscire ad arrivare su un palco importante come quello del Festival:

Questo mi ha pregato per 10 anni di fare Sanremo perché voleva diventare famoso e io ero suo amico. Diceva “ti prego, ti prego, ti prego” e io ho detto “va bene, vieni“

Stando a quanto spiegato dal cantautore, Bugo avrebbe approfittato della sua fama per arrivare al grande pubblico e Morgan avrebbe accettato. Poi però, il legame tra i due si sarebbe logorato a seguito del comportamento attuato dal cantante di E Invece Sì durante la serata delle cover.

Una volta andato sul palco mi ha fatto lo sgarbo perché la sera prima ha rovinato la canzone di Endrigo. Non mi ha rispettato, non gliene fregava niente, ha cantato tutto il pezzo che non doveva cantare

Secondo Morgan, Bugo non sarebbe rimasto fedele a quanto provato nel pomeriggio. Sul palco dell’Ariston avrebbe dunque cantato alcune parti di Canzone Per Te che invece avrebbe dovuto intonare il collega. A questo punto Castoldi non ci avrebbe visto più. Da qui la decisione di cambiare il testo del brano che i due portavano in gara. L’obiettivo, spiega Morgan, era quello di dimostrare di saper fare meglio del collega.