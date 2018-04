Stefano De Martino all’Isola: Belen e Santiago guardano altro in TV

Finale Isola dei Famosi: Belen e Santiago non guardano Stefano De Martino in Tv

Stefano De Martino accettando di diventare il nuovo inviato di questa edizione dell’Isola dei Famosi ha prima di tutto voluto mettere alla prova se stesso. Lontano da casa e famiglia, ma soprattutto lontano da suo figlio, il ballerino di Amici ha cercato in tutti i modi di dare il meglio all’interno del reality. Con lo stesso impegno ed entusiasmo, inoltre, De Martino ha cercato di chiudere in bellezza anche la finale di quest’Isola. Di tutto questo, però, non potrà rendersi conto Belen Rodriguez, la sua ex moglie. La bella argentina, infatti, qualche minuto fa ha caricato su Instagram una stories dove, appunto, ha fatto vedere ai propri followers il programma che stava guardando a casa (mentre su Canale Cinque andava in onda Stefano). E come è facile intuire no, non si trattava dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Belen Rodriguez preferisce Montalbano a Stefano De Martino

Mentre l’ex marito era impegnato a portare a casa la sua ultima fatica, Belen Rodriguez a casa si gustava in pace e tranquillità una puntata di Montalbano. Probabilmente il fattore scatenante, quello cioè che l’ha spinta a preferire il commissario siciliano a Stefano De Martino, è stata la sua stessa partecipazione alla fiction Rai. Nella puntata di Montalbano di stasera, infatti, tra le protagoniste c’è proprio lei (Belen Rodriguez). Sintonizzato a guardarla, come si vede in una storia pubblicata invece da Jeremias Rodriguez, anche il figlio Santiago. A papà Stefano, dunque, il piccolo (televisivamente parlando) ha preferito la mamma Belen.

Stefano De Martino: dopo la separazione da Belen il rapporto con Santiago

Da quando si è separato da Belen Stefano De Martino ha in molto occasioni fatto intendere di non aver vissuto molto bene l’allontanamento dal suo bambino. Con Santiago, però, lui ha sempre cercato di essere un papà attento e presente. Dopo il divorzio ha infatti lui stesso dichiarato in un’intervista a Oggi di essersi rivolto ad uno psicologo infantile. “A Santiago ho spiegato che io e la mamma non andavamo più d’accordo, ma che gli volevamo tantissimo bene” ha raccontato Stefano “Non avremmo vissuto più nella stessa casa ma quanto successo tra noi non sarebbe mai successo tra me e lui”.