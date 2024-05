Una, nessuna, centomila. Vanoni assente: “Sarei potuta morire”

Ornella Vanoni doveva essere presente all’evento che si sta tenendo in queste serate all’arena di Verona contro la violenza sulle donne: Una, nessuna, centomila. La manifestazione verrà poi trasmessa su Rai 1.

Il grande evento vedrà sul palco tante artiste e artisti che canteranno. Il ricavato del concerto andrà in beneficenza per combattere le violenza sulle donne. Ma soprattutto per aiutare queste vittime. Le cantanti presenti annunciate sarebbero dovute essere: Fiorella Mannoia (che aveva già fatto rimandare l’evento a causa di un’ernia), Emma, Alessandra Amoroso, Francesca Michelin, Paola Turci, Big Mama, Noemi, Annalisa e Ornella Vanoni. Ma quest’ultima ha avuto un problema. In un video postato su Instagram ha spiegato che non sarà presente ed ha spaventato i fan.

La cantante ha confessato che, dopo aver fatto due concerti, le gambe non le reggevano più. Purtroppo a causa dell’età non può più avere i ritmi di un tempo. “Se avessi fatto un’altra serata del genere sarei potuta morire“, ha spiegato. A quel punto i fan l’hanno compresa e rassicurata. L’artista è fortemente rammaricata ma ha raccontato che anche il figlio ci ha tenuto che lei rimanesse a casa a riposarsi. Un’altra serata del genere l’avrebbe potuta mettere in pericolo.

Ornella ci ha tenuto comunque a pubblicizzare questa manifestazione importante, mostrando la propria contentezza perché da quest’anno anche gli uomini parteciperanno per dire basta alla violenza sulle donne.

Una, nessuna, centomila: l’evento e l’assenza di Loredana Berté

Questa iniziativa è stata annunciata nel 2020 a sostegno delle donne vittime di violenza. La presentazione dell’evento è stata fatta quell’anno stesso a Sanremo. Ma della serata Loredana Berté lo ha scoperto la sera stessa spiegando di esserci rimasta male per non essere stata invitata. Le avrebbe fatto molto piacere partecipare, ma non si è mai capito il motivo della mancata considerazione.

La prima edizione si è tenuta a giugno 2022, poi ce ne doveva essere un’altra a settembre 2023, ma all’ultimo è stata rimandata. Infatti Fiorella Mannoia ha avuto problemi con un’ernia e quindi è stato deciso di rimandare l’evento. Sabato 4 maggio e domenica 5 i cantanti hanno dato vita a queste due serate importanti che poi verranno trasmesse l’8 maggio su Rai 1, con la conduzione di Amadeus.