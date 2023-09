Una Nessuna Centomila rimandato al 2024: proteste, “non è giusto”

Il concerto evento Una, nessuno, centomila – In Arena è stato annullato. Lo spettacolo, previsto per martedì 26 settembre, ma, ad una settimana dal debutto, è stato rimandato al 2024. Il motivo? La direttrice artistica, ovvero Fiorella Mannoia, è stata costretta a fermarsi a causa di alcuni di problemi di salute. Poche ore fa, la cantante ha pubblicato un comunicato in cui spiega di essere bloccata a letto a causa di un’ernia al disco, dicendosi estremamente dispiaciuta per la situazione.

A causa di quest’inconveniente, la voce di “Quello che le donne non dicono”, non è potuta andare alle prove ed è impossibilitata a partecipare al concerto vero e proprio. Per questo, anche gli altri artisti hanno deciso che fosse meglio rinviare l’evento al prossimo anno. Ecco quanto scritto da Fiorella Mannoia nel comunicato:

Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando.

Una, Nessuna, Centomila: è polemica

Ebbene, la notizia ha scatenato una bufera di lamentele. Moltissime delle persone che avrebbero dovuto presenziare al concerto hanno criticato duramente la decisione presa e sono subito corsi sui social a spiegare il perché. Diversi utenti, infatti, hanno definito il tutto ingiusto e irrispettoso nei confronti di chi ha speso molti soldi per poter essere presente. Per quanto i biglietti saranno rimborsati da Ticketone ed altri eventuali circuiti di vendita, c’è chi aveva già pagato viaggio e alloggio per poter essere presente proprio il prossimo martedì, 26 settembre.

Inoltre, per quanto in tanti si siano detti dispiaciuti per le condizioni di salute di Fiorella Mannoia, allo stesso tempo sostengono che non sia giusto che un concerto che conta la presenza di tantissimi cantanti, debba essere rimandato a causa di una sola artista. Oltretutto, trattasi di un evento benefico, il che rende ancora più incomprensibile a molti questa scelta. Dunque, tutte queste motivazioni hanno portato alla nascita di una forte polemica contro l’organizzazione del concerto e, a questo punto, non è chiaro quante persone decideranno di presenziare comunque l’anno prossimo all’evento o opteranno per farsi rimborsare.

Una, Nessuna, Centomila: gli ospiti

Il concerto Una, nessuna, centomila aveva nella sua scaletta come ospiti molti artisti del panorama musicale italiano come Paola Turci, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Elodie, Brunori Sas, Emma, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Tananai, Achille Lauro, Francesca Michielin e Noemi. Inoltre, l’evento sarebbe stato trasmesso in diretta su Rai 2. Tuttavia, dato che il concerto è stato rimandato, al suo posto andrà in onda la prima puntata di Belve, il cui inizio è stato anticipato di una settimana.