Belve, notizia bomba: super ospite pronto per Francesca Fagnani

Il super scoop dell’ultima ora vede protagonista un altro attesissimo ospite della trasmissione di Francesca Fagnani, Belve. La messa in onda del programma è fissata per il prossimo 26 settembre e, stando a una anticipazione di DavideMaggio.it, durante la puntata del 3 ottobre la super ospite sarà la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

“Elly Schlein a Belve. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la Segretaria del PD sarà ospite della nuova edizione del programma di Rai2, in onda dal 3 ottobre in prima serata. La Schlein ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a raccontarsi in una maniera decisamente inedita” è ciò che si apprende leggendo tra le pagine del noto sito di gossip e attualità.

Elly Schlein a Belve

Se ciò venisse confermato, Francesca Fagnani sarebbe riuscita a segnare davvero un colpaccio per la nuova edizione del celebre talk show serale di Rai 2: dopo Stefano De Martino, Raoul Bova, Arisa, Fabrizio Corona ed Emanuele Filiberto di Savoia, a svelare tratti inediti della sua personalità e della sua vita privata potrebbe arrivare anche Elly Schlein, uno dei personaggi pubblici più chiacchierati e corteggiati, televisivamente parlando, dell’ultimo periodo.

Ad anticipare la volontà di ospitare la Schlein nel salotto di Belve era stata la stessa Fagnani che, lo scorso marzo in occasione di un’intervista realizzata da Fiorello a Viva Rai Due, aveva rivelato di aver invitato la politica nel suo talk show ma di non aver mai ricevuto risposta. Chissà che la Schlein non abbia deciso finalmente di dare seguito a quella richiesta e presentarsi nello studio del noto talk show.

A quanto pare la risposta è affermativa e il desiderio della giornalista si realizzerà a breve. La Schlein però non sarebbe il primo personaggio politico a sedere sul famoso sgabello di Belve. Prima di lei infatti sono intervenuti politici del calibro di Matteo Renzi, Ignazio La Russa, Alessandro Di Battista e Laura Ravetto. Inoltre, nel 2018 fu anche la volta di Giorgia Meloni.

A questo punto non resta che attendere le conferme anche da parte di Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Barbara d’Urso: “Chi vorrei intervistare ma che ancora non ha accettato l’invito? Ma ce ne sono diversi. E mi piacerebbe Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Elly Schlein. Queste tre, ma poi ce ne sono anche altri” aveva dichiarato in proposito la Fagnani.

Gli ospiti confermati di Belve e i forse

L’ultima ospite ufficializzata è stata Arisa. Dopo poco più di due anni dalla sua ultima intervista con Francesca Fagnani, nel maggio 2021, la cantante è pronta per tornare a sedersi sul celebre sgabello di Belve e raccontarsi ai telespettatori. Un altro ospite molto chiacchierato sarà sicuramente Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi e storico ex compagno di Belen Rodriguez e Nina Morić verrà intervistato dalla Fagnani e molto probabilmente non mancheranno le domande sul presunto matrimonio con Giacomo Urtis e sui suoi più recenti problemi con la giustizia.

Infine anche Stefano De Martino, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto saranno ospiti di Belve. L’ex marito di Belen Rodriguez, a poche settimane dalla loro rottura, verrà quasi sicuramente interpellato sulla questione e altrettanto probabilmente la Fagnani cercherà di estrapolare dall’intervista la verità sulla crisi con la modella argentina. Per concludere numerosi sono ancora gli ospiti in forse. Come anticipato, tra i nomi più quotati ci sono Belen Rodriguez, che potrebbe decidere di partecipare al programma per dire la sua sulla rottura con Stefano De Martino, Maria De Filippi e Barbara d’Urso.