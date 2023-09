Belve, confermata Arisa: salgono a 6 gli ospiti ufficiali

Dopo una lunga estate, sta pian piano iniziando la nuova stagione televisiva. Tra i ritorni più attesi dal pubblico, in cima c’è sicuramente quello di Belve, il programma divenuto ormai cult condotto da Francesca Fagnani. I fan della trasmissione non vedono l’ora di vedere le nuove interviste della giornalista, in quella che si prospetta essere a tutti gli effetti una stagione più che scoppiettante. Sono molte le speculazioni sui presunti invitati di questa edizione, tra confermati, indiscrezioni e rifiuti. Oggi, 7 settembre, è stato ufficializzato un sorprendente ritorno, ovvero quello di Arisa.

A svelare la notizia è stato il settimanale Oggi, che ha confermato che la cantante sarà una degli ospiti delle prossime puntate di Belve. Questa non sarà la prima volta che la voce di “Sincerità” si sottoporrà alle pungenti domande della Fagnani. Difatti, Arisa era già apparsa nel programma nel 2021. In quell’occasione, aveva parlato della sua carriera e della sua vita personale, facendo anche confessioni molto intime. A questo punto, chissà che sorprese ci potrebbe riservare questa volta.

Certo è che recentemente l’ex prof di Amici si è ritrovata spesso al centro di gossip e polemiche, tra le controverse dichiarazioni sulla Meloni e la comunità LGBTQ+, fino all’ultima provocazione social con tanto di scatti nudi e richieste di matrimonio. Viene da sé che la conduttrice non si lascerà sicuramente sfuggire la possibilità di chiedere qualcosa a proposito di queste vicende. Insomma, un ritorno in Rai col botto per Arisa, che ha nuovamente lasciato Amici di Maria De Filippi e la Mediaset per sbarcare come giudice dello show The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici.

Dunque, con la conferma di Arisa, salgono a 6 gli ospiti ufficiali della nuova edizione di Belve. L’artista, infatti, si va ad aggiungere ai già annunciati Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova. Rimane invece ancora un punto di domanda sulle possibili partecipazioni di Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Le voci sull’ex moglie di Francesco Totti si erano iniziate a diffondere a seguito di una cena intima insieme a Francesca Fagnani, che aveva mandato subito in tilt il mondo del web. Per quanto riguarda la showgirl argentina, invece, era stato Amedeo Venza a diffondere la notizia su una sua possibile intervista. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire se le due donne approderanno realmente nel programma di Rai 2.