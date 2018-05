Stefano De Martino con Gilda Ambrosio nella nuova casa di Milano

Stefano De Martino inaugura la nuova casa di Milano con la fidanzata Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno ripreso a frequentarsi. Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi – che lo ha tenuto lontano dall’Italia per ben tre mesi – il ballerino ha riallacciato i rapporti con la stilista napoletana. Un legame tra i due che, in realtà, non si è mai interrotto. Anche se Stefano continua a professarsi single, in Honduras non ha mai smesso di sentire Gilda. E quando ha deciso di lasciare Roma per tornare a vivere a Milano ha inaugurato la sua nuova casa proprio con l’Ambrosio. A farlo sapere è Verissimo nella rubrica I Giri di Valzer. Il ritorno in Lombardia è dovuto in parte anche alla presenza di Gilda nella vita di Stefano.

Stefano De Martino a Milano per Gilda Ambrosio e il figlio Santiago

Nell’ultimo periodo del matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si era trasferito a Roma per via dei suoi impegni con il talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo il divorzio si era dato da fare con l’arredamento della casa romana ma poi ha deciso di cambiare tutti i suoi piani. Stefano è ritornato a Milano per stare più vicino al figlio Santiago. Dopo l’Isola dei Famosi, De Martino ha traslocato in una casa a 300 metri di distanza da quella di Belen: un modo per agevolare i vari spostamenti del piccolo Santi. Ma il ritorno a Milano è dipeso pure dalla frequentazione con Gilda Ambrosio. In questo modo Stefano e Gilda non avranno problemi a vedersi: l’Ambrosio vive nel capoluogo lombardo da tempo, più precisamente da quando ha deciso di intraprendere il suo percorso nel mondo della moda.

Stefano De Martino pronto per le vacanze estive: quest’anno addio Ibiza

Sistemata la nuova casa di Milano, Stefano De Martino sta ora pianificando le vacanze estive. Che, al contrario degli altri anni, non saranno ad Ibiza. Il settimanale Spy ha rivelato che il giovane vuole rilassarsi in una meta top secret, lontana dalla mondanità e dai paparazzi. Con lui ci sarà Santiago e, siamo sicuri, non mancherà l’intraprendente Gilda…