Stefano Bettarini ha cambiato idea su Stefano De Martino

Bettarini promuove De Martino all’Isola dei Famosi

Dopo critiche e qualche frecciatina, Stefano Bettarini ha finalmente cambiato idea su Stefano De Martino. L’ex marito di Simona Ventura ha promosso il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi nella rubrica che tiene sul settimanale Spy. Nelle scorse settimane Betta non ha risparmiato stoccate e voti bassi all’ex ballerino di Amici ma dopo l’ultima puntata qualcosa è cambiato. E Bettarini ha regalato nell’ultimo numero in edicola un bell’8 all’ex marito di Belen Rodriguez. La motivazione? “Brilla il corallo honduregno. Prestazione stellare come i baci di Valeria: come lui nessuno prima. Bomber fuori mercato”. Insomma, a quanto pare l’ex calciatore ha cambiato idea sul campano e dopo un periodo di titubanza ha finalmente apprezzato il lavoro di De Martino. Che sta facendo il possibile per svolgere al meglio la sua mansione di inviato in Honduras.

I voti di Stefano Bettarini agli altri protagonisti dell’Isola dei Famosi

Questa settimana Bettarini ha regalato un volto relativamente alto (6,5) anche a Daniele Bossari, l’opinionista dell’Isola dei Famosi. Dopo le perplessità iniziali, oggi Stefano ha scritto sull’ex vincitore del Grande Fratello Vip: “Presente e dal pensiero più lucido e cristallino ha fatto interventi brillanti e schietti. Unica nota dolente: la giacca più brutta di sempre”. Approvata, poi, come al solito Mara Venier: “Dal canna-gate al cocco-gate, è sempre divertita e partecipe. Di paillettes vestita, è davvero coinvolta dalle vicende dei naufraghi. Adorabile, bella e umana, zia Mara”. Complimenti pure alla conduttrice Alessia Marcuzzi: “Sorridente e sopra le righe. Archiviate le polemiche e critiche, veste un mini abito di pelle nera che poco lascia all’immaginazione. Conduzione esuberante”.

Stefano Bettarini boccia Elena Morali e Simone Barbato

I commenti negativi di Stefano Bettarini sono rivolti questa volta a due naufraghi dell’Isola dei Famosi: Elena Morali e Simone Barbato. A detta dell’ex gieffino, la prima non merita neppure un voto perché “isolata da troppo, inizia a perdere il contatto con la realtà”. Voto 4, invece, a Simone Barbato: “Tutti evitano le sue citazioni dantesche e i suoi canti lirici mattutini. Hastag: #lapesantezza”.