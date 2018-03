Silvia Provvedi a Mattino 5: nozze e figli con Corona e le parole sulla Moric

Silvia Provvedi si svela a Mattino 5: le parole su Nina Moric e la verità sul matrimonio con Fabrizio Corona

Senza alcun timore, Silvia Provvedi ha rilasciato una nuova e interessantissima intervista a Federica Panicucci nello studio di Mattino 5. La giovanissima ragazza ha spiazzato tutti, rilasciando dichiarazione a dir poco inaspettate. La fidanzata dell’ex re dei paparazzi ha raccontato un lato del tutto inedito del suo amato. Da quando è tornato a casa, la bellissima coppia sta cercando di godersi a pieno questo momento. Di fronte alla possibilità di veder tornare il suo compagno in carcere, la dolce donna ha rivelato di aver provato un vero e proprio brivido. In ogni caso, la diretta interessata ha svelato che non è intenzione di Fabrizio di violare le prescrizione che gli sono state imposte.

Mattino 5, Silvia Provvedi parla del futuro con Fabrizio Corona e risponde a Nina Moric

Silvia Provvedi ha avuto modo di rispondere ad un post pubblicato da Nina Moric, ex storia di Fabrizio Corona. La showgirl croata aveva infatti dichiarato sui social che molti detenuti non hanno lo stesso trattamento di favore che ha ottenuto invece il suo ex. Di fronte a tale dichiarazione, l’attuale fidanzata dell’ex paparazzo ha cercato di essere chiara e tonda. “Ho provato a sprecare buone parole… ad oggi onestamente chiudo il capitolo, non ne voglio parlare. […] Pensa di sapere tutto… Ricordiamo che i figli non chiedono di essere messi al mondo, ma meritano la serenità.” Passando poi oltre, la Provvedi ha parlato del suo fidanzato e della gelosia che molto spesso dimostra di avere.

Fabrizio Corona molto geloso: parla Silvia Provvedi a Mattino 5

Silvia ha rivelato che Fabrizio è un fidanzato molto geloso. Proprio per questo, la ragazza ha deciso di fare una speciale richiesta al suo compagno attraverso la diretta di Mattino 5. “Se mi dai il permesso, gli chiediamo se stasera posso andare a mangiare una pizza con una mia amica.” Ovviamente, la Provvedi a rivelato il tutto con moltissima ironia, definendo poi il suo amato un uomo d’oro. Riguardo alla proposta di matrimonio, la ragazza è stata chiara: “… Me lo ha chiesto lui. Quand’è che una donna chiede all’uomo di sposarsi. In realtà me lo ha scritto in varie lettere. Non è stata una vera e propria richiesta.” Riguardo la possibilità di avere un figlio insieme a Corona, la donna dichiara: “Un bambino, è un bambino. Se mi dimostra tanto si.”