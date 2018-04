Silvia Provvedi lascia l’appartamento di Corona? L’indiscrezione

Silvia Provvedi lascia l’appartamento di Fabrizio Corona? A Mattino 5 arriva l’indiscrezione

Silvia Provvedi ha lasciato l’appartamento di Fabrizio Corona? È questa l’indiscrezione arrivata poco fa a Mattino 5. Dopo l’incontro segreto tra l’ex re dei paparazzi e Belen Rodriguez, la giovane avrebbe preso questa decisione. Secondo gli opinionisti presenti in studio, Silvia non sarebbe arrivata a questa scelta dopo l’incontro di Fabrizio con l’argentino, ma sotto ci potrebbe essere ben altro. Infatti, la Provvedi ha sempre dimostrato di essere una persona abbastanza matura. Ha aspettato per tutto questo tempo Corona, mentre si trovava in carcere. Dunque, una scelta del genere non potrebbe essere arrivata da un momento all’altro. Qualcosa tra loro non va. Ma ancora niente è certo. Ricordiamo che si tratta solo di una indiscrezione e che ancora niente è stato confermato. Infatti, Federica Panicucci ha tentato di mettersi in contatto con Silvia, senza però alcun risultato. La Provvedi ha, dunque, preferito non rispondere alle telefonate di Mattino 5. Cosa starà accadendo tra i due?

Silvia Provvedi ha lasciato Corona? Ancora nessuna conferma

Alla Panicucci, Belen ha prontamente dichiarato che il suo incontro con Corona è stato del tutto amichevole. Tra loro è rimasto molto affetto dopo la fine della loro storia. Pertanto, niente tradimenti e niente amore tra i due. Pertanto, Silvia non avrebbe scelto di lasciare l’appartamento di Fabrizio per questo motivo. Ricordiamo che qualche settimana fa, la Provvedi ha dichiarato di non aver ancora detto sì alla proposta di matrimonio di Corona. Silvia ha, infatti, rivelato di voler ancora aspettare. Non si sanno i reali motivi di questa decisione, che potrebbe essere legata a quanto starebbe accadendo in questo momento.

Fabrizio Corona e Silvia in crisi? La Provvedi sceglie di non rispondere alla Panicucci

L’indiscrezione è arrivata alla Panicucci, ma ancora non si sono avuti riscontri al riguardo. Silvia non ha risposto alle chiamate del programma di Mattino 5. Non sappiamo, dunque, se la Provvedi abbia realmente lasciato l’appartamento di Corona. Forse tra i due, in questo periodo, non corre proprio buon sangue. Eppure fino a qualche giorno fa si erano mostrati felici e sorridenti durante il compleanno di Fabrizio. Non ci resta che attendere per scoprire cosa sta accadendo.