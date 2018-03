Caterina Balivo lascia Detto Fatto e torna Serena Rossi? La risposta dell’attrice napoletana

Serena Rossi pronta a tornare a Detto Fatto al posto di Caterina Balivo, che lascia per condurre un nuovo programma su Rai Uno. Il gossip circola da qualche giorno ma l’attrice napoletana ha confidato che al momento non le è arrivata nessuna proposta concreta. E qualora arrivasse la sua conferma non sarebbe così scontata. Il motivo? L’ex volto di Un posto al sole è una delle artiste più apprezzate e stimate in Italia e nell’ultimo periodo sta ricevendo parecchie ed interessanti proposte lavorative. Dunque un ritorno di Serena è tutt’altro che facile, come ipotizzato da qualcuno, nonostante il grande affetto del pubblico. Perché la Rossi in tre settimane di sostituzione è riuscita a farsi amare dai fan del format di Rai Due, che da anni seguono fedelmente la Balivo.

Le parole di Serena Rossi sul ritorno a Detto Fatto

“Ho letto sul web questa notizia ma a me personalmente non è stato annunciato niente. Ne sarei lusingata, ma ci dovrei ragionare perché comporterebbe un grande cambiamento e ci sono molte cose che bollono in pentola” ha spiegato Serena Rossi alla rivista Spy. “Certamente il programma mi piace: sono arrivata lì e mi ci sono buttata in maniera un po’ incosciente, mettendoci qualcosa di mio. È andata bene ed è stata una soddisfazione” ha aggiunto la conduttrice e attrice.

Serena Rossi assicura: nessuna rivalità con Caterina Balivo

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa, Serena ha chiarito una volta per tutte di non aver mai avuto alcun problema con Caterina Balivo. Nessuna rivalità da ambedue le parti, come chiarito dalla Rossi: “Ho vissuto quell’esperienza come una staffetta da mamma napoletana a mamma napoletana. Nemmeno ci conosciamo, non c’è stata alcuna rivalità, solo chiacchiere”.