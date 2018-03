Da qui a un anno: il 30 marzo 2018 su Real Time la prima puntata con Serena Rossi

Al via da domani, 30 marzo 2018, in prima serata su Real Time, il nuovo programma tv Da qui a un anno. Lo show-novità condotto da Serena Rossi andrà in onda il venerdì sera per un numero di puntate al momento imprecisato. Definita dalla staff come il “programma più ambizioso di sempre“, la nuova trasmissione del canale 31 del digitale terrestre è la prima versione italiana del format internazionale “This time next year”, in Inghilterra già andato in onda su ITV e qui in Italia prodotto da Magnolia. Tra gli autori, invece, spicca anche il nome di Giona Peduzzi, per un programma tutto da scoprire che avrà anche un daytime: l’appuntamento quotidiano andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.40 (si parte lunedì 3 aprile 2018).

Cosa farà Serena Rossi a Da qui a un anno, nuovo programma di Real Time che racconta il cambiamento

Nel corso delle varie puntate di Da qui a un anno, compito di Serena Rossi su Real Time sarà quello di raccontare ai telespettatori le storie di cambiamento dei protagonisti. La Rossi chiederà al “cambiato” di turno “Qual è il tuo obiettivo da qui a un anno?“, facendolo uscire dalla prima porta e rientrare dalla seconda (le porte fanno parte della scenografia realizzata per il nuovo studio). La cosa interessante del format, infatti, è che il pubblico da casa penserà siano passati pochi secondi, mentre in realtà i risultati dei protagonisti sono frutto di 365 giorni di fatica. Non sempre, però, tali cambiamenti saranno piacevoli: in qualche caso i sogni non saranno stati raggiunti e i risultati tanto attesi non corrisponderanno ad un emozionante trionfo…

Real Time: le storie di Da qui a un anno parleranno di amore, disabilità e dimagrimento (video)

Tra i temi trattati dal programma anche la maternità, l’adozione, la disabilità, il dimagrimento, la transizione, la ricerca dell’amore, la realizzazione professionale. Curiosi? Beh, qui in basso trovate una breve-anticipazione video con ciò che vedremo su Real Time non…da qui a un anno…ma subito, a partire dalle ore 21.10 di domani, venerdì 30 marzo 2018. E buona visione!