Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Al suo posto Ciacci

Ballando con le Stelle: addio Selvaggia Lucarelli? Pronto Giovanni Ciacci

Novità in vista per Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci è già stato riconfermato per il prossimo anno ma potrebbero esserci dei cambiamenti. Come rivela Spy nell’ultimo numero in edicola, pare che Selvaggia Lucarelli sia pronta a lasciare il suo posto da giurata dopo due anni di onorato servizio. Sembra che la blogger abbia ricevuto un’offerta per un altro talent show, sempre dedicato al mondo del ballo… quale? Per il momento non ci è dato saperlo ma si parla già di un nuovo giurato, il sostituto della Lucarelli. Di chi si tratta? Di Giovanni Ciacci, al momento concorrente della trasmissione, interessato però a cimentarsi in un ruolo tutto nuovo. Riuscirà davvero a prendere il posto di Selvaggia?

Giovanni Ciacci pronto a fare il giudice di Ballando con le Stelle

“Vorrei tanto sedermi in quella giuria, sarei ipocrita a dire di no, sarebbe il massimo del sogno” ha rivelato di recente Giovanni Ciacci al settimanale Chi. Milly Carlucci riuscirà a realizzare il sogno dell’esperto di stile di Detto Fatto? Vedremo…per il momento mancano ancora le conferme ufficiali. Di sicuro con un eventuale addio di Selvaggia Lucarelli Ballando con le Stelle perderebbe parecchia vivacità: gli interventi sempre pepati della blogger fanno di certo la differenza.