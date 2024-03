La Volta Buona, Kuzmina presenta il fidanzato: miele e sviolinate

Un’ospitata ricca di battute e sorprese quella di Roberto Ciufoli e Anastasia Kuzmina nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. Nella puntata di oggi, Caterina Balivo ha avuto tra i suoi ospiti il noto comico e attore, in questa occasione anche regista del musical Neverland, una nuova versione di Peter Pan. La professionista di Ballando con le Stelle indosserà i panni di Wendy, esibendosi per la prima volta anche come cantante.

”Ma sai anche cantare?” Ha chiesto Caterina alla ballerina. Ciufoli prende la parola e risponde per lei con il suo solito piglio umoristico: ”Eccome se sa cantare! L’ho sentita quando abbiamo cantato sotto la doccia!” Tra una battuta e l’altra, Roberto ha ricevuto un video saluto da parte dell’amico e collega di lunga data Pino Insegno, con cui ha fatto parte del gruppo comico Premiata Ditta, mentre la Kuzmina ha potuto ripercorrere la storia del suo successo e incontrare in diretta il suo fidanzato, Alessio.

Anastasia Kuzmina: “un messaggio su Facebook mi ha cambiato la vita”

Il successo si sa, può arrivare quando meno te lo aspetti, e soprattutto dove meno te lo aspetti.

Anastasia racconta a La Volta Buona l’aneddoto che ha dato il via alla sua carriera: ballerina per passione sin dall’asilo, viveva ancora in Ucraina quando un giorno, per puro caso, ha ricevuto un messaggio su Facebook. La madre ha cercato di farglielo ignorare, convinta che fosse tutta una truffa, ma dietro il messaggio c’era proprio Milly Carlucci che chiedeva ad Anastasia di unirsi al suo corpo di ballo per Ballando Con Le Stelle.

La conduttrice e gli autori avevano visto Anastasia ballare sui social e non potevano di certo farsela scappare. Non ci fu decisione più giusta: non appena Anastasia è giunta in Italia il suo talento è esploso, facendole vincere il programma al suo esordio. Ma le sorprese non sono finite qui per la ballerina ucraina. Nascosto nel dietro le quinte c’è il suo fidanzato Alessio, nutrizionista che lei ha conosciuto su Instagram e con cui condivide una relazione da più di un anno. Insomma, non si può dire che i social non abbiano giocato un ruolo fondamentale nella vita di Anastasia!

Caterina Balivo e Roberto Ciufoli hanno scherzato su una ipotetica gelosia di Alessio nei confronti di Teo Mammucari, compagno di ballo di Anastasia, ma il ragazzo ha confermato che adora Teo e che vederlo ballare con Anastasia è stato divertentissimo. In chiusura del programma, Caterina ha chiesto ai due uomini di porre una domanda all’apparenza semplice, ma ricca di profondità emotiva alla bella 31enne.

Entrambi, conoscendo le insicurezze e la modestia di Anastasia, le hanno chiesto:

Quando capirai finalmente di essere brava?

Domanda a cui lei ha risposto arrossendo: il 27 Marzo al Teatro Olimpico. Data e luogo del suo debutto come attrice e cantante protagonista nel musical diretto da Roberto Ciufoli. Facciamo un enorme in bocca al lupo ad Anastasia Kuzmina per questo nuovo inizio!