Il Segreto: Alejandra Meco, Teresa di Una Vita, arriva a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Alejandra Meco interpreterà Elsa a Puente Viejo, dopo aver lasciato Teresa di Una Vita

Nel corso delle puntate spagnole de Il Segreto arriverà a Puente Viejo, Elsa, interpretata da Alejandra Meco, conosciuta dai telespettatori come Teresa di Una Vita. La giovane attrice approda nel cast della nota telenovela. Ricordiamo che la Sierra, stando alle anticipazioni spagnole, lascia Acacias insieme a Mauro. Dunque, l’attrice ora è libera di interpretare nuovi ruoli. Aurora Guerra non ha potuto non scegliere Alejandra per il ruolo di Elsa. Quest’ultima è una giovane ragazza dal cuore puro e di buona famiglia. Sin dall’inizio proverà una forte attrazione per Isaac, interpretato da Ibrahim Al Shami. Si tratta di un carpentiere originario di Puente Viejo, che per tanti anni ha lavorato all’estero. Quindi, quello di Elsa non sarà l’unico ingresso nella soap. A ostacolare l’amore di questa nuova coppia ci penseranno il padre e il fratello di Elsa, entrambi malvagi. Ci attendono nuovi colpi di scena con questa storia d’amore.

Il Segreto anticipazioni: nuovi personaggi e nuovi colpi di scena a Puente Viejo

Dai primi spoiler, sappiamo che Isaac crederà Elsa sia morta, a causa di un piano messo in atto dai parenti della giovane. Con il passare delle puntate, la ragazza dovrà dimostrare al carpentiere che è ancora viva. I colpi di scena non mancheranno grazie anche alla presenza di una terza incomoda. Stiamo parlando di Antolina, interpretata da Maria Lima. Si tratta di una giovane al servizio di Elsa, che aiuterà Isaac dopo la presunta morte della sua signora. La ragazza sarà a conoscenza dei sentimenti di Elsa e, nonostante ciò, approfitterà della sua scomparsa per conquistare il cuore del carpentiere.

Anticipazione Il Segreto: un nuovo triangolo amoroso e il ritorno di Fernando Mesia

A breve i telespettatori spagnolo assisteranno all’entrata in scena di questi personaggi. Il nuovo triangolo amoroso riuscirà ad appassionare anche il pubblico di Canale 5, che però potrà assistere a tutto ciò tra qualche tempo. Nel frattempo, attraverso le anticipazioni spagnole siamo anche a conoscenza del ritorno inaspettato di Fernando Mesia, il quale non riceve di certo una calorosa accoglienza da parte dei cittadini, visti i numerosi problemi che ha creato in passato a Maria.