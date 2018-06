La madre di Scialpi è morta: le parole del cantante

Scialpi annuncia la morte della madre con un post su Facebook

La madre di Scialpy è morta. Ad annunciarlo è stato il cantante, il cui vero nome è Giovanni Scialpi, sul suo profilo ufficiale di Facebook. L’annuncio è arrivato mercoledì 6 giugno 2018, con un post contenente tutta la tristezza dell’artista nato a Parma. Queste le parole usate dall’interprete della famosa canzone “Rocking Rolling”: “La mia mamma è volata in cielo questa sera alle 20,18. Mamma il nostro è soltanto un arrivederci. Ti ho amato e ti amerò per il resto della mia vita“.

La mia #mamma è volata in #cielo questa sera alle 20 ,18 ‘Mamma il nostro è soltanto un arrivederci Ti ho amato ti amo e ti amerò per il resto della vita’🌹 Gepostet von Shalpy – Giovanni Scialpi am Mittwoch, 6. Juni 2018

La madre di Scialpi aveva l’Alzheimer

La madre di Scialpi è morta oggi dopo aver lottato per anni contro la sua malattia. A parlare delle condizioni di salute della donna è stato lo stesso Shalpy sui social. Nel 2013 su Twitter il cantante ha pubblicato una foto, al corredo della quale scriveva: “Non c’è difesa contro l’Alzheimer che ha tolto la dignità a mia madre“.

#shalpy #Scialpi Non c'è difesa contro l'alzheimer che ha tolto la dignità a mia madre! pic.twitter.com/q5DlLaakw1 — SHALPY (@scialpi) July 30, 2013

Le dichiarazioni di Shalpy a Domenica Live

In merito, Shalpy ha fatto pubbliche dichiarazioni anche da Barbara D’Urso. Nella sua ospitata del 2013 a Domenica Live, il cantante così disse: “Per colpa della malattia, mia madre mi ha fatto del male, mi ha graffiato, mi sono rimasti i segni che fanno più male di quelli che ho sulle labbra. L’Alzheimer è una malattia che ha degli scalini. Dopo Natale, mia madre improvvisamente non c’era più per me e questa cosa mi dà fastidio. Ora è in casa di cura, prende psicofarmaci e ringrazio i miei zii. Succede…“.

Cosa dice Shalpy nel suo libro

Della madre, Shalpy parla anche nel suo libro. Come riporta Chi-e.com, in “E’ così semplice – Il cuore non ha genere” il cantante descrive il suo dolore con queste parole: “E’ una grande sofferenza. Sono costretto a un’insopportabile perdita di comunicazione, a una mancanza totale di rapporto, a pensarla in questa condizione misera di malattia. E’ un vuoto incolmabile: hai davanti a te tua madre e non puoi dirle niente. E’ una dannazione, una prova molto dura della vita“.

A Scialpi vanno le condoglianze da parte di tutto “Gossip e TV”. In basso riproponiamo il video di un’esibizione del cantante sulle note di “Madre mia”.