Rosy Abate – La serie, Giulia Michelini mostra il copione della seconda stagione e annuncia: “Stiamo lavorando per voi”

“Stiamo lavorando per voi“. Con queste parole, Giulia Michelini annuncia l’avvio della macchina produttiva di Rosy Abate 2 – La serie. Si tratta della nuova stagione della fortunata fiction di Canale5 in cui l’attrice di origini romane interpreta il personaggio di una spietatissima mafiosa siciliana, costantemente divisa tra l’amore per suo figlio e il sentimento di vendetta verso chi le ha fatto del male. L’annuncio arriva oggi, giovedì 26 aprile 2018, con un video pubblicato sulle pagine Facebook ufficiali di Taodue e Fiction Mediaset. Nel filmato, la Michelini compare con in mano il nuovo copione, all’interno del quale c’è la nuova sceneggiatura.

Rosy Abate 2 – La serie: prime anticipazioni sulla trama

Nel filmato Giulia Michelini non fornisce anticipazioni sulla trama di Rosy Abate 2 – La serie. Per fortuna a farlo ci pensa MaridaCaterini.it, sito di TV secondo cui nella nuova stagione il personaggio di Rosy Abate “diventerà ancora più feroce con i suoi nemici“. Inoltre, nella vita della protagonista “entrerà un uomo destinato a cambiare la sua esistenza“. Di chi si tratta? Per il resto, sembra che uno dei nodi della trama della nuova serie sarà anche il rapporto tra la protagonista e suo figlio, Leo, una relazione costantemente turbata da chi vuole impedire a Rosy di vivere una vita serena.

Rosy Abate 2: news su riprese e periodo di messa in onda

Intanto, in queste ore si diffondono anche le prime news e i primi rumors circa la data di inizio delle riprese ed il periodo di messa in onda di Rosy Abate 2 – La serie. Stando a quanto si apprende, il set della seconda stagione della fiction Taodue riapre ufficialmente il prossimo giugno 2018, con le nuove scene girate in Sicilia ed in altre città italiane come Napoli e Roma. Per quanto riguarda la messa in onda su Canale5, una prima data utile sembra fissata per il 2019. Le nuove puntate dovrebbero essere 5, così come avvenuto per la prima serie.