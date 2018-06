Rose McGowan, suicidio Anthony Bourdain: l’attrice americana spende le prime parole sull’amica Asia Argento

Nelle ultime ore il mondo dello spettacolo e della cucina è stato scosso dalla notizia della morte dello chef Anthony Bourdain, compagno di Asia Argento suicidatosi a 61 anni in una stanza d’albergo a Strasburgo in Francia, dove stava girando un episodio del programma Parts Unknow. Tra le tante celebrità che via social stanno tributando un ultimo saluto al cuoco, spicca Rose McGowan, attrice hollywoodiana di origini italiane. Attraverso i suoi canali social l’interprete a stelle e strisce, legata da una solida amicizia allo chef, ha espresso il suo dolore, la sua sofferenza. Un mix di rabbia e disperazione, dove ha parlato anche dell’amica Asia Argento.

Rose: “Anthony, sono molto arrabbiata con te. Asia aveva bisogno di te”

Voce rotta, trucco sbavato dalle lacrime che solcano un viso sconvolto. Silenzi, parole, ancora silenzi, singhiozzi. Appare così Rose McGowan in un video da lei stessa pubblicato su Twitter dove ricorda l’amico Anthony Bourdain e parla di Asia Argento: “Anthony sono molto arrabbiata con te. Eri tanto amato, il mondo non sarà un posto migliore senza di te. Ho un messaggio per coloro che stanno considerando il suicidio come soluzione a un problema temporaneo. Per piacere, chiedete aiuto. Asia aveva bisogno di te Anthony. Noi avevamo bisogno di te“. Oltre al video sfogo sul social cinguettante, l’attrice hollywoodiana ha scritto anche un lungo post su Instagram.

Suicidio Anthony Bourdain: le prime fonti parlano di impiccagione

“Asia ti ama. Tua figlia ti ama. Anna e Nicola ti amano. Non eri solo amato, eri adorato – riflette Rose su Instagram – Hai scelto una soluzione permanente a un problema temporaneo […]. Oh Bourdain, per favore torna indietro. Asia, la mia Asia che ha affrontato più di quanto possa sopportare. Avvolgo le mie braccia attorno a te“. Ricordiamo che la McGowan e la Argento hanno stretto una bella amicizia combattendo e condividendo la lotta contro le molestie nel mondo del cinema. Per quanto riguarda il suicidio dello chef, secondo le prime notizie si tratterebbe di morte per impiccagione. La conferma della notizia della scomparsa è invece arrivata dalla Cnn che ha diramato la seguente nota: “È con immensa tristezza che confermiamo la morte di un grande avventuriero e di un grande amico”.