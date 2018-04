Pietro Tartaglione: “Rosa e Marco Ferri insieme? Cecilia Capriotti è una brutta persona”

Il fidanzato di Rosa Perrotta difende l’ex tronista di Uomini e Donne e attacca Cecilia Capriotti sul gossip su Marco Ferri

Pietro Tartaglione contro Cecilia Capriotti. Il fidanzato di Rosa Perrotta non ha apprezzato il gossip diffuso dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. A detta della showgirl, una ragazza fidanzata ci avrebbe provato in Honduras con Marco Ferri. E per esclusione, sono state tirate in ballo l’ex tronista di Uomini e Donne e Elena Morali, promessa sposa del comico di Colorado Scintilla. L’ex corteggiatore del Trono Classico non crede a tale pettegolezzo e a suo dire è stato inventato per regalare qualche ospitata in più alla Capriotti. “Cecilia Capriotti ha fatto una pessima figura. Credo che sia stata proprio lei a provarci con Marco Ferri per cui, quando ha dovuto incassare il suo rifiuto – perché sono certo che Marco possa ambire a qualcosa di meglio – ha cercato di capovolgere la situazione, mettendo altra gente in mezzo che non c’entra niente. Trovo sia tutto molto comico. Penso la Capriotti sia davvero una brutta persona“, ha detto Pietro Tartaglione in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Pietro Tartaglione contro Cecilia Capriotti per l’Isola dei Famosi

“Credo che sia stata lei a provarci e che, avendo ricevuto un palo, ha pensato di raccontare questa cosa, così avrebbe avuto la possibilità di essere invitata in studio da Barbara D’Urso. Ha creato un macello per fare qualche altra ospitata in tv. Sono sicuro che la “naufraga misteriosa” in questione non sia Rosa. Di Elena non posso parlare e nemmeno mi interessa ma sono certo che chi lancia un’accusa di questo tipo lo faccia solo allo scopo di aumentare i suoi passaggi in tv. Trovo il tutto molto triste. Se le ho chiesto spiegazioni? Non esiste proprio, non ho alcuna intenzione di parlarci” ha aggiunto il fidanzato di Rosa Perrotta.

Pietro Tartaglione difende la fidanzata Rosa all’Isola dei Famosi

“Mi spiace solo che la mia compagna sia capitata in un’edizione dell’Isola costellata da così tante polemiche. La questione della marijuana ha sporcato questa stagione del reality. Poi le polemiche successive hanno fatto il resto. Il fatto stesso che la Capriotti sia uscita e abbia inventato un pettegolezzo di questo tipo giusto per restare in televisione…c’è stata troppa confusione”, ha dichiarato Pietro Tartaglione.

E infine: “Ripeto: credo che sia stata proprio lei a provarci con Marco, che abbia fatto una brutta figura e che, per mischiare le carte, abbia messo in mezzo altre persone. È una cosa che non mi tange perché ho la massima fiducia nella mia compagna, però è proprio un gossip di bassa lega. Una storia ridicola quanto la persona che l’ha raccontata. La Capriotti dovrà dire che cosa ha visto e che cos’ha sentito. La mia compagna non farà in modo che questa vicenda finisca nel dimenticatoio”.