Rosa e Pietro si sposano: sono già iniziati i preparativi per il matrimonio

Quando si sposano Rosa e Pietro di Uomini e Donne? I preparativi sono già iniziati

Sono iniziati i preparativi per il matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo la proposta all’Isola dei Famosi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha cominciato a darsi da fare per organizzare il giorno più bello della sua vita. A farlo sapere è stata la stessa Rosa in una recente intervista concessa al settimanale Vero. “Ci sposeremo l’anno prossimo, prima dell’estate. Ho cominciato da poco a seguire i preparativi, ma sono già stanca. Al punto di arrivare a dire “Basta! Farò tutto 20 giorni prima della cerimonia!”. È veramente stressante”, ha ammesso l’ex naufraga. Al momento Rosa ha preferito non svelare la data del matrimonio ma, secondo i beninformati, sarà nel mese di aprile. E all’evento non mancheranno tanti amici conosciuti nel reality show di Canale 5.

Rosa Perrotta e i rapporti con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi

“Oltre a Paola Di Benedetto, continuiamo a sentirci e frequentarci anche con Francesca Cipriani ed Elena Morali, con cui avevo già stretto un buon rapporto in Honduras. Non c’è stato alcun tentativo di riavvicinamento, invece, con altri, per volere di entrambe le parti” ha confidato Rosa Perrotta. Dunque, molto probabilmente al matrimonio con Pietro Tartaglione saranno presenti pure Madre Natura e le due opinioniste di Barbara d’Urso. Nozze a parte, Rosa non dimentica il suo futuro lavorativo, che potrebbe essere in tv.

Rosa Perrotta vuole lavorare a Le Iene

“Mi piacerebbe diventare una delle Iene. È un programma che apprezzo tanto perché fa denunce sociali, ma tratta certi temi in modo leggero e ironico, non pesante. Sarebbe una trasmissione in linea con la mia personalità. Sono una che non sopporta le ingiustizie, ma vuole correttezza”, ha spiegato Rosa Perrotta.