Amici, Romina Power canta “conduttori venduti”: la De Filippi replica così

Romina Power canta “Felicità” ad Amici 2018 Serale: la frase sui “conduttori venduti”

Romina Power va ospite ad Amici 2018 Serale per cantare “Felicità” insieme ad Albano. Ma nel brano interpretato c’è qualcosa di diverso dal solito. L’artista cambia le parole della famosa canzone e propone una nuova versione, a quanto pare quasi tutta dedicata al mondo del piccolo schermo. Queste le frasi pronunciate da Romina durante la sua esibizione da Maria De Filippi. “Felicità – canta la Power in diretta tv su Canale 5 – è una Televisione che non sia di parte e non abbia padrone. Conduttori venduti per vile denaro che, per brama di audience, estinguono il caro. Estinto o no, che cosa importa? Le buste di sponsor son sotto la porta. Gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente“. Ma con chi ce l’ha la cantante?

Amici 17 Serale, Maria De Filippi replica a Romina Power: “Non mi rivedo in quella categoria di conduttori”

In attesa di scoprirlo, la prima replica alla canzone-alternativa di Romina Power viene da Maria De Filippi. Nella settima puntata serale di Amici 17, la conduttrice di Canale5 si rivolge così alla “storica dolce metà” di Al Bano Carrisi. Queste le parole pronunciate dalla presentatrice Mediaset. “Rispetto assolutamente la tua opinione. Per quanto mi riguarda non mi rivedo in quella categoria di conduttori“. A questo punto Romina acconsente (“Neanche io ti vedo in quella categoria di conduttori“) e la padrona di casa fa tutte le precisazioni del caso. Queste le sue parole. “Penso di non avere un padrone. Penso di avere un editore a cui sono molto legata e penso sia una persona perbene“. E Romina sceglie di chiuderla così: “Sono d’accordo con te“.

Albano e Romina insieme ad Amici

Per il resto, sabato 19 maggio 2018 ad Amici Albano e Romina cantano insieme la loro “Felicità”. Ritorno per lui, prima volta in studio per lei, i due si esibiscono in qualità di super ospiti. Lo fanno dopo che Maria De Filippi mostra ai telespettatori a casa un estratto della recente intervista rilasciata dalla Power a Maurizio Costanzo. Va così in scena l’ennesima reunion artistica.