Affari Tuoi, puntata storica! Amadeus: “Mai successo prima!”

Quella di oggi, Venerdì 17 Maggio è stata una puntata di Affari Tuoi unica e incredibile! Amadeus stentava a credere a quello che stava vedendo!

A giocare oggi erano Luca e Sara, padre e figlia della provincia di Trento che non hanno mai titubato durante la partita. Erano partiti con un pacco che hanno cambiato, e quando si è scoperto che all’interno di quel pacco c’era la bellezza di niente, ossia 0 Euro, si è capito che la loro partita sarebbe stata tutta da osservare col fiato sospeso. Mai nella storia di Affari Tuoi si era mai visto un gioco così coraggioso e fortunato, Amadeus lo rivela.

Campane a festa e pacchi rossi: la puntata più epica di Affari Tuoi

Sono scaltri e coraggiosi, Luca e Sara: giocano come molti dei concorrenti i numeri fortunati della famiglia. O la data di nascita della moglie, o dei figli, poi Luca decide di cambiare di nuovo il pacco per prendere il numero 7, visto che ”Sette” è il suo soprannome e perché in famiglia sono esattamente 7, genitori e 5 figli, tra cui la maggiore Sara che partecipa con lui al gioco. Il dottore non ha potuto neanche fare delle offerte, perché Luca e Sara si sono tolti dai piedi tutti i pacchi blu a inizio partita! Quando Amadeus ha visto che i due stavano giocando per cifre altissime non ci poteva credere. Siamo arrivati a un punto che la cifra più bassa che i due potevano vincere fosse 75 mila Euro!

Per la prima volta in tutta la stagione del programma (ma anche a memoria di spettatore: da casa parlano che l’ultima volta che è successa una cosa così erano gli inizi del programma, il 2004), le campane sono suonate a festa per ben 5 volte e i concorrenti avevano solo ed esclusivamente pacchi rossi. La vittoria era assicurata, che fossero tornati a casa con una bella somma era ovvio, ma fino all’ultimo restava il dubbio: ce l’avrebbero fatta a vincere 300 mila Euro o si sarebbero dovuto accontentare di 75 mila? Il dottore ci ha riprovato con un’ultima offerta: 150 mila Euro, per stare tranquilli. Ma niente, Luca e Sara hanno rifiutato anche quell’offerta, erano sicuri di avere 300 mila Euro. Amadeus era senza parole, quando ha aperto il pacco è corso a prendere in braccio la giovane Sara: avevano davvero i 300 mila Euro. Amadeus ha detto di non aver mai visto una partita così, che era la prima volta che succedeva, infatti è la prima volta da quando c’è lui alla conduzione che i concorrenti tornano a casa con il massimo della vittoria! Un traguardo storico per Amadeus e per il programma!

Da casa si sono sbizzarriti con i tweet!

