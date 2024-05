Franco Di Mare, l’omaggio della Rai fa infuriare i telespettatori

Franco Di Mare è scomparso da poche ore, tutte le televisioni si stanno mobilitando per ricordare il giornalista. Tuttavia, i telespettatori sono furiosi con la Rai, ma vediamo cosa è successo nello specifico.

Giornalista e inviato di guerra, Franco Di Mare prima di essere vicedirettore di Rai Uno e direttore di Rai Tre, ha girato il mondo e ha portato nelle case degli italiani alcuni tra gli eventi più tremendi della storia contemporanea. Proprio durante i suoi servizi a Sarajevo, Di Mare ha subito esposizione all’amianto che gli ha causato il cancro che proprio oggi lo ha spento. La notizia della sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché da pochissimo l’aveva resa nota a Fabio Fazio. Appena un mese fa, durante Che Tempo Che Fa, Franco Di Mare aveva rivelato la sua condizione.

Incoerenza e cattivo gusto: il pubblico attacca la Rai per gli omaggi a Di Mare

Quando Franco Di Mare è comparso da Fazio per raccontare del cancro che lo stava uccidendo, nessuno si aspettava che avrebbe fatto quelle dichiarazioni contro la Rai che per anni era stata la sua casa. Di Mare aveva parlato di atteggiamenti disumani da parte di Viale Mazzini, di essere stato trattato a ”calci in c***” quando ha rivelato di essere malato. Quelle dichiarazioni non avevano stupito il pubblico a casa, ormai abituato a sentire sempre cose peggiori su i dirigenti della rete nazionale. Per questo, quando stasera la Rai ha stravolto il palinsesto per fare un omaggio al giornalista, i telespettatori si sono infuriati.

Dopo l’appuntamento con Cinque Minuti, condotto da Bruno Vespa, è andato in onda un breve speciale di TecheTecheté, con tanto di nuovo logo e nuova sigla, in ricordo di Franco Di Mare. Cinque minuti dell’intervista che Di Mare aveva rilasciato in occasione della messa in onda della fiction L’Angelo Di Sarajevo, tratta dal suo libro, in cui Franco racconta di come durante un servizio in uno orfanotrofio di Sarajevo ha incontrato la bambina che di lì a poco avrebbe adottato e sarebbe diventata sua figlia. La fiction Rai, con protagonista Beppe Fiorello, sostituirà la programmazione di questa sera di Rai 2.

Arrivano da casa tweet infuriati con la Rai, accusata di essere incoerente: per i telespettatori è di pessimo gusto questo ricordo strappalacrime al giornalista quando tutta Italia sa come si sono comportati nei suoi confronti.