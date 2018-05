Barbara d’Urso dopo l’intervento di Romina Power ad Amici 17: la conduttrice di Pomeriggio Cinque risponde alle malelingue

Il verso rap cantanto da Romina Power ad Amici 17 nella puntata di sabato 19 maggio ha fatto molto discutere in questi giorni. La stessa Maria De Filippi, per esempio, in diretta si era subito apprestate a prendere le distanze di quanto detto dalla cantante. Molti però sono stati i telespettatori che da casa si sono chiesti a chi fossero dirette quelle parole taglienti rappate dall’ex moglie di Albano. Alcuni al tal proposito avrebbero subito puntato il dito contro Barbara d’Urso. Secondo questi ultimi, infatti, Romina Power avrebbe voluto colpire proprio lei con quelle. Ma la conduttrice che cosa pensa di tutto questo? Ebbene Carmelita oggi la sua opinione l’ha chiarita proprio a Pomeriggio Cinque, cercando di mettere a tacere una volta per tutte le malelingue.

Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: Romina Power contro di me? “Le cose cattive vengono viste così da chi ha gli occhi cattivi”

Dopo aver mostrato un video riassuntivo dell’intervista rilasciata da Loredana Lecciso ieri a Domenica Live a Pomeriggio Cinque, inevitabilmente, gli ospiti sono finiti a parlare anche di Romina. Ma la chiacchieratissima strofa di Felicità cantata ad Amici da quest’ultima era o non era diretta alla d’Urso? Quando qualcuno ha fatto notare oggi questa cosa a Barbara lei, senza esitazione, ha risposto: “Io non ho interpretato che fosse diretto a me”. A tal proposito anzi la stessa ha aggiunto: “Le cose cattive vengono viste così da chi ha gli occhi cattivi, io ho gli occhi buoni e non c’ho visto niente”.

Romina Power rifiuta l’invito di Barbara d’Urso: “Me ne farò una ragione”

In puntata oggi a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha inoltre ancora una volta ribadito di non capire quali siano i motivi che, di fatto, stiano spingendo Romina a rifiutare i suoi inviti in trasmissione. “Non capisco” ha detto lei sottolineando ancora una volta il pensiero palesato ieri a Domenica Live “Me ne farò una ragione”.