Amici, 7° puntata: Mida e Martina, chi è l’eliminato. La segnalazione

Ieri, giovedì 2 maggio, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici. Si è trattata della penultima registrazione, prima della semifinale e della finale di sabato 18 maggio. La 23esima edizione del talent è ormai agli sgoccioli e, settimana dopo settimana, spettatori e fan devono dire addio ai loro beniamini. Nella registrazione di giovedì, 2 maggio, al ballottaggio finale sono finiti due protagonisti assoluti del programma: Mida e Martina. Una sfida accesa, il cui esito verrà svelato solo sabato, 4 maggio, quando sarà possibile assistere al momento in cui Maria De Filippi comunicherà la notizia a tutti i concorrenti nella casa.

Tuttavia, come accade puntualmente ogni settimana, le prime indiscrezioni su chi potrebbe essere eliminato nell’episodio settimanale di Amici sono già in circolazione. Poco fa, infatti, Amedeo Venza ha pubblicato nelle sue storie Instagram un commento di un utente che segnalava di aver visto Mida nella hall dell’hotel di fronte agli studi di Amici. Questo suggerirebbe che il cantante potrebbe aver perso contro Martina, trovandosi quindi costretto ad abbandonare definitivamente la trasmissione. Per evitare di essere avvistato prima della messa in onda della puntata, è probabile che la produzione abbia potuto richiedere al cantante di alloggiare in hotel almeno fino a sabato, 4 maggio.

Ad ogni modo, l’utente in questione non ha fornito nessuna prova concreta, dunque queste rimangono solamente supposizioni ed indiscrezioni senza fondamenta. Lo stesso Amedeo Venza ha specificato di non avere ancora l’ufficialità sul prossimo eliminato, motivo per il quale non può dare per certa questa segnalazione. L’esperto di gossip ha poi fatto sapere che pubblicherà a breve il nome di colui o colei che ha dovuto lasciare Amici.

Nelle scorse settimane, Venza ha talvolta indovinato il nome dell’eliminato, mentre altre volte ha fornito spoiler sbagliati. Per questo, anche se dovesse diffondere la notizia a breve, la verità assoluta sarà rivelata soltanto sabato sera. Nel frattempo, sui social, il pubblico sembra essersi già schierato. Difatti, sembra che la maggior parte degli spettatori tifi per Mida, augurandosi che il cantante possa realizzare il suo sogno di arrivare in finale. Non resta che attendere la settima puntata del Serale di Amici per capire cosa succederà.